Суд смягчил наказание коммерческому директору Ксении Собчак

Тюремные сроки трех сотрудников медиа, связанных с делом корпорации "Ростех", сокращены на два года. Кирилл Суханов должен провести в колонии 5,5 лет, Тамерлан Бигаев и Ариан Романовский - по 5.

Московский городской суд смягчил наказание трем сотрудникам медиа, связанных с Ксенией Собчак и делом корпорации "Ростех". Каждому из них сократили тюремные сроки на два года. Теперь Кирилл Суханов должен будет провести в колонии пять с половиной лет вместо семи с половиной, а Тамерлан Бигаев и Ариан Романовский (Кузьмин) - по пять лет вместо семи. "Московский городской суд частично изменил приговор районного суда", - говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы в понедельник, 2 сентября.

Все трое были осуждены в феврале по делу о вымогательстве. Суханов работал коммерческим директором канала "Осторожно, Медиа", принадлежащего Собчак. Романовский в прошлом занимал пост главного редактора российской версии журнала Tatler, а Бигаев был журналистом издания Life.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Суханов, по версии следствия, якобы требовал у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление негативных материалов о нем в Telegram-канале "Тушите свет", администратором которого был Бигаев, а Романовский готовил материалы для канала.

Обвиняемые находятся в колонии с февраля

Хамовнический суд Москвы приговорил Кирилла Суханова к семи с половиной годам колонии строгого режима, двое других обвиняемых получили по семь лет колонии строгого режима. Ранее прокурор запрашивал для них по семь с половиной лет колонии, а для Суханова - восемь.

По информации агентства "РИА Новости", представитель Чемезова от лица "Ростеха" просил суд смягчить наказание фигурантам дела. "Позиция Чемезова была донесена суду в ходе прений", - привело агентство слова своего собеседника.

Телеведущая Ксения Собчак, комментируя приговор своим коллегам, написала в Telegram-канале "Кровавая барыня": "Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше." Первоначально называвшая дело "облавой на последнюю свободную редакцию в России" Собчак позже извинилась перед главой "Ростеха" за "действия коллег".

Другие дела о вымогательствах в РФ

Как указывало "Радио Свобода", дело против директора и авторов Telegram-канала "Тушите свет" стоит в ряду нескольких других подобных дел о вымогательстве у чиновников и бизнесменов, возбужденных против журналистов за последние два года. Так, в 2022 году полиция задержала ведущую блога "Адские бабки" Александру Баязитову и бывших администраторов Telegram-каналов "Проект "Сканер" и Riddle Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко.

Всем им уже вынесли приговоры. Баязитовой дали 5 лет колонии общего режима, также признав виновной в вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова, а трех администраторов приговорили к восьми годам якобы за вымогательство у мужа телеведущей Тины Канделаки Василия Бровко, являющегося, как и Чемезов, топ-менеджером "Ростеха". Кроме того, в феврале Хамовнический суд приговорил к 2,5 года колонии администратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Станислава Садового, которого также признали виновным в вымогательстве у Бровко.