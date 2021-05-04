В Армении судили наемников из Сирии

Суд в Капане приговорил во вторник, 4 мая, двух граждан Сирии, попавших в плен к армянским военнослужащим в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, к пожизненному заключению, сообщает корреспондент DW. 46-летний житель города Хама Мухраб Мухаммад Аль-Шхери и 33-летний житель села Зиядия из провинции Идлиб Юсуф Аль-Абед Аль-Хаджи с приговором не согласились. По их словам, они готовы были понести наказание, как наемники, но не как террористы.
Теперь у осужденных есть месяц, чтобы обжаловать приговор в Апелляционном суде.
Признание Аль-Шхери
Гражданам Сирии были предъявлены обвиненияпо статьям Уголовного кодекса Армении о международном терроризме, нарушениях норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов и о наемничестве. Во время предварительного следствия выяснилось, что Аль-Шхери и Аль-Хаджи были завербованы через посредников турецкой стороной для ведения боевых действий в Карабахе на стороне Азербайджана.
Зарево ночных боев в Карабахе, ноябрь 2020 года (фото из архива)
Так, задержанный 31 октября Аль-Шхери рассказал, что в Сирии был простым рабочим, а предложение принять участие в боевых действиях на стороне Азербайджана получил от руководителя группировки "Султан Сулейман Шах" Абу Хамша. Аль-Шхери с соседом согласились отправиться в Карабах за плату в 2000 долларов в месяц.
Паспорта наемникам не нужны
По его словам, они в составе группы из 250 человек, были доставлен в Килис (на границе Турции и Сирии), а границу с Турцией перешли пешком. Пограничники ими не заинтересовались, документов не спрашивали, затем их на пяти автобусах привезли в аэропорт, где также никто не спросил у них документов. На самолете с турецким флагом люди были доставлены в другой город, где их пересадили на самолет с азербайджанским флагом. Аль-Шхери рассказал, что в Азербайджан они прибыли 18 октября, там они получили азербайджанскую военную форму, бирки с номерами, а также оружие, включая длинные ножи.
"Нам сказали, что мы должны воевать против армян, сказали, никого не оставлять в живых - ни военных, ни гражданских", - утверждал подсудимый. По его словам, в Азербайджане он видел порядка 500 наемников от 20 до 40 лет из различных приграничных с Турцией городов Сирии. Руководил подразделением, в которое он попал, сириец Шейх Ибрагим.
Сто долларов за голову
Ранее следственный комитет Армении распространил пресс-релиз, в котором говорится, что во время предварительного следствия Юсуф Аль-Хаджи, отец пятерых детей, сообщил следствию, что за войну против гяуров (неверных) в Карабахе ему обещали платить 2000 долларов в месяц, а также по 100 долларов за каждую представленную отрубленную голову. Он попал в плен 1 октября.
По его словам, во время нападения на армянское село, где они должны были уничтожить всех жителей, они попали под обстрел артиллерии. Пятнадцать сирийцев были убиты, сам он получил ранение и оставался в поле, пока его не обнаружили армяне.
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Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев