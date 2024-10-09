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ПолитикаБразилия

Суд разрешил соцсети X возобновить работу в Бразилии

Жан Рофе
9 октября 2024 г.

Решение о разблокировке X в Бразилии было принято после того, как платформа выполнила требования суда, запретившего ее работу в стране.

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Логотип X на экране телефона
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto/IMAGO

Федеральный верховный суд Бразилии во вторник, 8 октября, разрешил социальной сети X возобновить работу в стране. В постановлении судьи Алешандре де Мораэса говорится, что платформа, которой владеет миллиардер Илон Маск, выполнила все необходимые требования для снятия блокировки.

Руководство X приветствовало это решение. "X с гордостью возвращается в Бразилию. Предоставление десяткам миллионов бразильцев доступа к нашей незаменимой платформе имело первостепенное значение на протяжении всего этого процесса. Мы будем продолжать защищать свободу слова в рамках закона везде, где мы работаем", - говорится в заявлении.

Блокировка платформы X в Бразилии

В конце августа судья де Мораэс дал распоряжение Национальному агентству телекоммуникаций остановить работу соцсети X по всей стране. Формальным поводом для этого стал отказ компании назначить своего юридического представителя в Бразилии в течение 24 часов. Решение о блокировке платформы спровоцировало массовые протесты по всей стране.

В конце сентября X назначила Рейчел де Оливейра Консейсау своим юридическим представителем в Бразилии. Тогда же платформа сообщила, что начала блокировать некоторые аккаунты по требованию суда. Ранее руководство X отказалось заблокировать по требованию властей Бразилии аккаунты ряда пользователей, среди которых были в том числе законодатели, связанные с правой партией экс-президента страны Жаира Болсонару.

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