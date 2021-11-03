Суд вновь продлил арест блогера Хованского по делу об оправдании терроризма

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга продлил заключение под стражей видеоблогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма. Как сообщила в среду, 3 ноября, объединенная пресс-служба петербургских судов, Хованский не выйдет из СИЗО до 8 января 2022 года.
Ходатайство о продлении меры пресечения следователи обосновали, в частности, тем, что не успевают закончить расследование до предыдущего установленного срока содержания блогера под стражей, 8 ноября, поскольку еще не поступили заключения экспертов по нескольким экспертизам, ответы на запросы из службы безопасности Google и Microsoft, а также остается необходимость провести "иные следственные действия".
Подозреваемый просил отправить его под домашний арест или избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Он подчеркнул, что активно содействовал следствию, сделал пожертвование в благотворительный фонд и хочет встретить Новый год с семьей дома.
Песня про захват заложников на Дубровке
Поводом для возбуждения дела в отношении блогера стала песня про захват заложников в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года во время показа мюзикла "Норд-Ост", в которой звучала фраза: "Норд-Ост" - это было ******* (отлично)". Исполнение попало на видео, в 2020 году запись была выложена в интернет неизвестным пользователем. По данным источника "Интерфакса", уголовное дело было возбуждено после поступления ряда жалоб. Сам Хованский утверждает, что не исполнял эту песню публично.
Молодой человек был задержан в Санкт-Петербурге 8 июня. С тех пор срок его содержания под арестом уже неоднократно продлевался.
В августе Юрий Хованский был включен в список физических лиц, которых власти РФ считают террористами и экстремистами.
На YouTube-канал блогера подписаны 4,4 млн пользователей. С 2019 по 2021 годы он занимал пост помощника депутата Государственной думы от фракции ЛДПР Василия Власова.
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Автор: Сергей Елкин