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Московское отделение "Радио Свобода" (фото из архива)
Московское отделение "Радио Свобода" (фото из архива)Фото: Anton Sergienko/RFE/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Суд признал российское отделение "Радио Свобода" банкротом

Сергей Куприков
39 мин. назад

Процедура банкротства началась после отказа медиакомпании РСЕ/РС платить крупные штрафы за невыполнение закона об "иностранных агентах".

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Арбитражный суд Москвы в понедельник, 13 марта, признал банкротом ООО "РСЕ/РС", представлявшее в России интересы медиакорпорации "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода". Тем самым был удовлетворен иск, поданный Федеральной налоговой службой в марте 2022 года. Открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий.

Процедура банкротства началась после отказа РСЕ/РС выплачивать крупные штрафы, наложенные на девять русскоязычных проектов медиакорпорации, в том числе ее онлайн-издания, за невыполнение законодательства об "иностранных агентах".  Общая сумма административных штрафов, наложенных на ООО "РСЕ/РС", превысила 1 млрд рублей, в российских судах рассматривалось или рассматривается около 1200 дел против ООО и его генерального директора. Более 30 сотрудников РСЕ/РС внесены министерством юстиции России в списки "иностранных агентов" в личном качестве.

В свою очередь РСЕ/РС считает положения российского законодательства об "иноагентах" проявлением политической цензуры, которая препятствует журналистам выполнять их профессиональные обязанности.

Сайты РСЕ/РС заблокированы в России с начала войны

В мае 2021 года российские власти заморозили счета ООО "РСЕ/РС". Это ее организацию возможности перечислять налоги, что в итоге и послужило формальным поводом для процедуры банкротства.

В 2022 году после начала Россией полномасштабной войны против Украины Роскомнадзор заблокировал сайты РСЕ/РС. "Радио Свободная Европа/"Радио Свобода" объявило о прекращении работы ее бюро в России и переносе большей части журналистских операций в Ригу, где был открыт новый офис компании.

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