 Суд присяжных в Чите признал срочника Шамсутдинова виновным | Новости из Германии о России | DW | 28.12.2020

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Россия

Суд присяжных в Чите признал срочника Шамсутдинова виновным

Присяжные единогласно признали солдата Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев и покушении на убийство. Однако сочли его заслуживающим снисхождения.

Рамиль Шамсутдинов, соодат-срочник, расстрелявший сослуживцев

Рамиль Шамсутдинов (фото из архива)

Суд присяжных заседателей в понедельник, 28 декабря, признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, виновным. Как сообщает агентство РИА "Новости", присяжные тем не менее отметили, что подсудимый заслуживает снисхождения.

Последнее означает, что окончательный срок наказания обвиняемому должен составить не более двух третей от максимально возможного для самой строгой статьи по этому делу. Максимальная санкция за убийство нескольких человек без снисхождения - пожизненное лишение свободы.

Решение было оглашено во Втором восточном окружном военном суде в Чите. Сторона обвинения настаивала на том, что снисхождения в данном случае быть не должно. По статьям"Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц" Шамсутдинову грозит наказание от 8 до 20 лет лишения свободы.

Дело Рамиля Шамсутдинова

Согласно материалам дела, Рамиль Шамсутдинов, призванный на службу из Тюменской области, 25 октября 2019 года открыл стрельбу по сослуживцам, в результате чего 8 человек погибли и еще двое были ранены. Свои действия Шамсутдинов объяснил издевательствами со стороны старослужащих и угрозой изнасилования.

Судебные эксперты заключили, что обвиняемый не страдал каким-либо психическим расстройством, которое "лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими". В то же время защита выявила ряд нарушений при проведении экспертизы и настояла при приобщении к делу рецензии Саратовской юридической академии на заключение экспертизы.

В 2019 году в российской армии увеличилось число насильственных преступлений командиров в отношении подчиненных, отмечает военная прокуратура РФ. От рукоприкладства командиров пострадали более 100 солдат, сообщил заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец.

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