Суд отправил в СИЗО доцента Бауманки за украинские песни

Чертановский районный суд Москвы отправил в следственный изолятор (СИЗО) 63-летнего члена участковой комиссии № 1423 района Люблино от партии "Яблоко", доцента кафедры философии МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко. Это следует из карточки суда. Как уточнило в субботу, 7 сентября, издание "Медиазона", преподавателя обвиняют в "возбуждении ненависти с угрозой применения насилия". Поводом послужил украинские песни на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Сам Нестеренко 3 сентября сообщил, что домой к нему пришли силовики. По словам преподавателя, его доставили на допрос в Следственный комитет РФ. После беседы Нестеренко отпустили в статусе свидетеля. Спустя два дня Нестеренко задержали и поместили в ИВС, ему предъявили обвинение по делу.

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В числе записей, в связи с которыми следствие проводило экспертизу, - в частности, "Ми ростем" группы "Воплі Відоплясова" и "Запалимо з ранку - УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ" в исполнении Gordon Black.

По версии следствия, в записи Gordon Black содержатся признаки "побуждения к насильственным и разрушительным действиям". В правоохранительных органах российскому агентству заявили, что дело связано с публикацией в соцсети видео к украинской песне.

Нестеренко - член избирательной комиссии № 1423 с правом решающего голоса от партии "Яблоко".