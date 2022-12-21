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Российский оппозиционный политик и публдицист Владимир Кара-Мурза (фото из архива)
Владимир Кара-МурзаФото: Michaela Rihova/CTK/dpa
ПолитикаРоссия

Суд отклонил жалобу Кара-Мурзы на статус "иноагента"

Александра Иванова
57 мин. назад

Владимир Кара-Мурза оспаривает правомерность присвоения ему статуса "иноагента" и считает это решение российских властей политическим.

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Апелляционная жалоба находящегося в данный момент под арестом оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзы, в которой он оспаривал присвоение ему российскими властями статуса "иноагента", была отклонена судом. Об  этом сообщает Telegram-канал SOTAvision в среду, 21 декабря.

"Я объявлен иностранным агентом исключительно за свою политическую позицию и за то, что я против развязывания этим режимом агрессивной войны", - цитирует канал выступление Кара-Мурзы на заседании Мосгорсуда.

В реестр "лиц, выполняющих функции иностранного агента", Владимира Кара-Мурзу внесли 22 апреля. При этом "источником финансирования" политика была названа Украина. Между тем, по данным защиты, ни одного доказательств, что Кара-Мурза получал деньги из Украины, Минюст РФ не предоставил.

"Владимир Кара-Мурза очень уважительно относится к суверенитету и территориальной целостности этой страны (Украины. - Ред.), но ни одной копейки денег в жизни от этого источника не получал. Задумка путинских властей понятна: если человек выступает против войны в Украине, то явно за украинские деньги - а как же иначе!" - подчеркивает адвокат оппозиционера Вадим Прохоров.

Преследование Владимира Кара-Мурзы в России

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с конца апреля 2022 года. 12 апреля против него было возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Следствие считает, что, выступая 15 марта в США перед членами Палаты представителей штата Аризона, Кара-Мурза, "действуя по мотивам политической ненависти", распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках жилых районов, объектов социальной инфраструктуры Украины, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны войсками РФ, чем причинил существенный вред интересам России.

В июле против Владимира Кара-Мурзы возбудили также уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации, а в октябре его обвинили в России в госизмене. При этом следствие заявило, что оппозиционер давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб, получая за это 30 тысяч долларов США в месяц.

По статье о госизмене Владимиру Кара-Мурзе грозит до 20 лет тюрьмы.

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