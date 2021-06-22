 Суд отклонил иск Навального к СИЗО ″Матросская тишина″ | Новости из Германии о России | DW | 25.06.2021

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Россия

Суд отклонил иск Навального к СИЗО "Матросская тишина"

Преображенский районный суд Москвы счел законным постановку оппозиционера Навального на учет как "склонного к побегу".

Алексей Навальный

Алексей Навальный (фото из архива)

Преображенский районный суд Москвы отклонил иск оппозиционера Алексея Навального к следственному изолятору (СИЗО) № 1 "Матросская тишина", который признал политика "склонным к побегу". Об этом в пятницу, 25 июня, сообщил адвокат Вадим Кобзев.

"Суд отклонил иск защиты с требованием отмены решения о постановке Навального на учет как склонного к побегу", - отметил юрист.

До этого заседание по иску Навального к "Матросской тишине" переносили с 22 июня. Это было связано с запросом истца предоставить запись заседания комиссии СИЗО, поставившей оппозиционера на профилактический учет. Навальный участвовал в слушаниях по видеосвязи из колонии. Слушания проходили в закрытом для прессы режиме - "в связи с пандемией".

Иск к колонии в Покрове также был отклонен

Алексей Навальный находился в СИЗО "Матросская тишина" до этапирования в колонию. Ранее, 2 июня, Петушинский суд во Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии № 2 в Покрове (ИК-2).

В конце марта оппозиционер сообщил, что его объявили "склонным к побегу", в связи с чем подвергают "пытке бессонницей": ночью сотрудники ИК-2 каждый час будили Навального для проверки. Политик настаивал на отсутствии причин для постановки на учет и указывал на нарушение его права на непрерывный сон.

Голодовка Навального из-за недопуска врачей

До этого, 17 января, Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. В середине марта он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. После массовых митингов в его поддержку политик был обследован врачами и объявил о прекращении голодовки.

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