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Апелляцию на приговор экс-секретарше концлагеря отклонили

Александра Иванова
20 августа 2024 г.

За соучастие в убийстве более 10 000 человек в период с 1943 по 1945 год суд назначил Ирмгард Ф. два года тюрьмы условно.

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Экс-секретарь концлагеря Штутгоф Ирмгард Ф.
Экс-секретарь концлагеря Штутгоф Ирмгард Ф.Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Федеральная судебная палата Германии во вторник, 20 августа, отклонила апелляцию защиты 99-летней Ирмгард Ф. (Irmgard F.) - бывшей секретарше коменданта концлагеря Штутгоф - на приговор, вынесенный ей в декабре 2022 года земельным судом в городе Итцехо в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Решение суда, которое немецкие СМИ называют "последним приговором нацистскому преступнику в истории", было вынесено коллегией по уголовным делам несовершеннолетних, так как на момент работы в лагере подсудимой было 18 лет. За соучастие в убийстве более 10 000 человек в период с 1943 по 1945 год суд назначил ей два года тюрьмы условно. Слушания по апелляции проходили в 5-й судебной коллегии по уголовным делам в Лейпциге.

Защита пожилой женщины настаивала, что Ирмгард Ф. работала секретарем как гражданское лицо и не была включена в систему СС. Кроме того, нельзя считать доказанным, что девушка знала, что творится в лагере, утверждали адвокаты. Однако суд апелляционной инстанции не счел их доводы убедительными: почти вся корреспонденция лагеря проходила через стол стенографистки.

Мемориальный комплекс "Концлагерь Штутгоф"
Мемориальный комплекс "Концлагерь Штутгоф"Фото: Bernhard Sprengel/dpa/picture alliance

Концлагерь Штутгоф

С июня 1943 по апрель 1945 года Ирмгард Ф. была секретарем в комендатуре концлагеря и работала в том числе непосредственно с комендантом Паулем-Вернером Хоппе (Paul-Werner Hoppe). Позднее, в 1950-е годы, он был осужден, провел несколько лет в тюрьме в ФРГ, после чего был досрочно освобожден.

По данным центра "Архивы Арользена", с 1939 по 1945 год в концентрационном лагере Штутгоф, распологавшемся под Гданьском, и его 39 лагерях-спутниках было заключено около 110 000 человек из 28 стран.

Более 65 тысяч его узников погибли. Большинство людей умерло от голода, жажды, эпидемий и тяжелейшего рабского труда.

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