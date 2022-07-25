Суд отказал в оправдании правозащитника Сергея Мохнаткина

Исакогорский районный суд Архангельска прекратил уголовное дело в отношении российского политического активиста и правозащитника Сергея Мохнаткина в связи с его смертью в мае 2020 года. В вынесении оправдательного приговора отказано, передало онлайн-издание SOTA в Telegram в понедельник, 25 июля.

Дело велось с 2018 года по статьям "о неуважении к суду" (ч. 1 ст. 297 УК) и "применении насилия к сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)" (ч. 2 ст. 321 УК).

Адвокат Сергея Мохнаткина - Леонид Крикун - отметил, что в течение десяти дней сторона защиты подаст апелляционную жалобу на решение судьи Сергея Тренина. По словам юриста, Тренин опирался на показания сотрудников системы ФСИН и экспертов, которые были приглашены судом. Доказательства стороны защиты при этом учтены не были, считает Крикун.

Премия "За мужество" Московской Хельсинкской группы

Сергей Мохнаткин был задержан во время несанкционированной акции 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади в Москве. Его обвинили в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Мохнаткин утверждал, что вступился за женщину, которую тащили в автозак. Летом 2010 года он был осужден на 2,5 года колонии.

В 2012 году он был помилован занимавшим пост президента РФ Дмитрием Медведевым. В том же году получил премию "За мужество, проявленное в защите прав человека" Московской Хельсинкской группы.

В 2013 году оппозиционер был снова задержан и арестован по обвинению в применении насилия к представителям власти. В 2014 году суд в Москве приговорил Мохнаткина к 4,5 года колонии строгого режима. Весной 2016 года активист, по его словам, был избит в архангельской колонии, получил тяжелые травмы позвоночника.

В июне 2016 года суд Котласа продлил срок его заключения на 11 месяцев за оскорбление сотрудника колонии, а в марте 2017 года - еще на два года за "дезорганизацию работы колонии". Сроки заключения частично складывались.

В декабре 2018 года правозащитник вышел на свободу. Незадолго до окончания срока в отношении него возбудили еще одно дело. Сначала ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, но защита успешно обжаловала арест. С тех пор Мохнаткин был на свободе и почти не покидал медицинские учреждения.

Потерял способность ходить из-за травмы

В конце 2019 года он потерял способность ходить из-за полученной ранее травмы позвоночника, в мае 2020 года 66-летний Сергей Мохнаткин скончался в результате осложнений после операции.

Следователь убеждал вдову правозащитника согласиться на закрытие дела от 2018 года по нереабилитирующим основаниям, однако близкие и друзья активиста отказались на это пойти.

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