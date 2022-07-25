Суд отказал в оправдании правозащитника Сергея Мохнаткина

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Суд в Архангельске прекратил уголовное дело в отношении правозащитника Мохнаткина в связи с его смертью и отказал в вынесении оправдательного приговора.
Исакогорский районный суд Архангельска прекратил уголовное дело в отношении российского политического активиста и правозащитника Сергея Мохнаткина в связи с его смертью в мае 2020 года. В вынесении оправдательного приговора отказано, передало онлайн-издание SOTA в Telegram в понедельник, 25 июля.
Дело велось с 2018 года по статьям "о неуважении к суду" (ч. 1 ст. 297 УК) и "применении насилия к сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)" (ч. 2 ст. 321 УК).
Адвокат Сергея Мохнаткина - Леонид Крикун - отметил, что в течение десяти дней сторона защиты подаст апелляционную жалобу на решение судьи Сергея Тренина. По словам юриста, Тренин опирался на показания сотрудников системы ФСИН и экспертов, которые были приглашены судом. Доказательства стороны защиты при этом учтены не были, считает Крикун.
Сергей Мохнаткин был задержан во время несанкционированной акции 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади в Москве. Его обвинили в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Мохнаткин утверждал, что вступился за женщину, которую тащили в автозак. Летом 2010 года он был осужден на 2,5 года колонии.
В 2012 году он был помилован занимавшим пост президента РФ Дмитрием Медведевым. В том же году получил премию "За мужество, проявленное в защите прав человека" Московской Хельсинкской группы.
В 2013 году оппозиционер был снова задержан и арестован по обвинению в применении насилия к представителям власти. В 2014 году суд в Москве приговорил Мохнаткина к 4,5 года колонии строгого режима. Весной 2016 года активист, по его словам, был избит в архангельской колонии, получил тяжелые травмы позвоночника.
В июне 2016 года суд Котласа продлил срок его заключения на 11 месяцев за оскорбление сотрудника колонии, а в марте 2017 года - еще на два года за "дезорганизацию работы колонии". Сроки заключения частично складывались.
В декабре 2018 года правозащитник вышел на свободу. Незадолго до окончания срока в отношении него возбудили еще одно дело. Сначала ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, но защита успешно обжаловала арест. С тех пор Мохнаткин был на свободе и почти не покидал медицинские учреждения.
В конце 2019 года он потерял способность ходить из-за полученной ранее травмы позвоночника, в мае 2020 года 66-летний Сергей Мохнаткин скончался в результате осложнений после операции.
Следователь убеждал вдову правозащитника согласиться на закрытие дела от 2018 года по нереабилитирующим основаниям, однако близкие и друзья активиста отказались на это пойти.
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