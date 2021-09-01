 Суд отказал в изменении меры пресечения главе ″Альянса врачей″ | Новости из Германии о России | DW | 01.09.2021

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Россия

Суд отказал в изменении меры пресечения главе "Альянса врачей"

Анастасии Васильевой, проходящей по "санитарному делу", не стали менять меру пресечения - с запрета определенных действий на домашний арест.

Анастасия Васильева

Анастасия Васильева (фото из архива)

Преображенский районный суд Москвы отказал прокуратуре в изменении меры пресечения в отношении главы профсоюза "Альянс врачей" ("АВ") Анастасии Васильевой - с запрета определенных действий на домашний арест. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил в Facebook адвокат Дмитрий Джулай.

"В изменении меры пресечения на дом. арест отказано!" - написал он.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) требовали перевести Васильеву в СИЗО из-за ее неоднократных опозданий домой на несколько минут - в нарушение установленных ранее ограничений.

По словам адвоката, "в качестве доказательств представлены всего четыре фотографии с камер наблюдения, на которых запечатлены нарушения". "Но на трех из них не видно лица человека, который заходит в квартиру Васильевой, на четвертой изображена ее дочь", - подчеркнул юрист.

Судья решил не возвращать дело на доследование

Джулай также сообщил, что судья Олег Казанцев отказался возвращать уголовное дело на доследование. Решение принято - несмотря на то, что не было рассмотрено одно из ходатайств защиты, а Васильевой не вручили обвинительное заключение до судебного заседания, отметил защитник.

Задержали для привода в суд

Ранее Анастасию Васильеву задержали недалеко от ее офиса в Москве. Пресс-секретарь "АВ" Александра Захарова уточнила, что это было сделано для принудительного привода на заседание в Преображенский районный суд Москвы. "Анастасия собиралась на него поехать", - утверждала Захарова, но "получилось вот так", добавила она.

"Санитарное дело"

Глава профсоюза "Альянс врачей" проходит обвиняемой по так называемому "санитарному делу", которое было возбуждено после акции 23 января в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Фигурантов, в числе которых, кроме Васильевой, значились Олег Навальный, Мария Алехина и другие, обвиняли в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Следствие утверждало, что на призывы Васильевой и других оппозиционеров откликнулись, в том числе инфицированные коронавирусом.

По этому делу суд 3 августа приговорил юриста и соратницу Навального - Любовь Соболь - к 1,5 года ограничения свободы. До этого, 2 августа, обвиняемого по "санитарному делу" Дани Акеля оштрафовали на 100 тысяч рублей. По версии следствия, он, под воздействием "призывов" Любови Соболь и других пришел на акцию с коронавирусом.

Сам Акель утверждал, что посетил акцию после двух отрицательных аптечных тестов на коронавирус. Кроме того, по его словам, он не следил за соратниками Навального в соцсетях, а о митинге узнал из эфира одной из телекомпаний.

В марте Минюст РФ внес "Альянс врачей" в реестр "иноагентов". 

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