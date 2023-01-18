Нобелевская лауреатка Ресса оправдана по делу о налогах

Журналистку Марию Рессу обвинили на Филиппинах в уклонении от уплаты налогов. В 2021 году Ресса вместе с главредом "Новой газеты" Муратовым стали лауреатами Нобелевской премии мира.

Налоговый апелляционный суд Филиппин оправдал журналистку и генерального директора издания Rappler Марию Рессу и Rappler Holdings Corp. (RHC) по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщило в микроблоге Twitter в среду, 18 января, само издание.

Обвинение против Rappler и его основательницы было выдвинуто в 2018 году правительством тогдашнего президента Филиппин Родриго Дутерте. Журналистов обвинили в уклонении от уплаты налогов при привлечении капитала через иностранных инвесторов North Base Media (NBM) и Omidyar Network (ON). Речь идет о выпуске для этих двух организаций филиппинских депозитарных расписок. Согласно филиппинским законам, иностранцы не вправе владеть местными средствами массовой информации.

"Мы доказали, что Rappler не уклоняется от уплаты налогов. Сегодня побеждают факты, побеждает правда, побеждает справедливость", - прокомментировала Ресса решение суда.

В 2021 Мария Ресса вместе с главным редактором российской "Новой газеты" Дмитрием Муратовым стали лауреатами Нобелевской премии мира. Этой награды они были удостоены за "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и прочного мира".

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