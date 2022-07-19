Верховный суд Казахстана оправдал журналиста Сейтказы Матаева и его сына

Верховный суд Казахстана оправдал председателя Союза журналистов страны (СЖК) Сейтказы Матаева и его сына, гендиректора частного информагентства КазТАГ Асета Матаева. Об этом сообщает агентство КазТАГ во вторник, 19 июля. В октябре 2016 года суд Астаны приговорил Сейктазы к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Асет тем же решением суда получил пять лет тюрьмы с конфискацией имущества за мошенничество.
Теперь же ВС решил отменить приговор и полностью реабилитировать Матаевых "за отсутствием состава преступления". Оглашая вердикт, судья Верховного суда принес отцу и сыну от имени государства извинения за незаконное осуждение и подчеркнул, что Матаевы имеют право на возмещение причиненного им вреда.
5 июля Генеральная прокуратура Казахстана внесла протест против несправедливого приговора в отношении Матаевых. 19 июля Асет Матаев поблагодарил сотрудников генпрокуратуры за "объективный подход" к рассмотрению дела и попросил Верховный суд вынести справедливое решение.
Матаевых обвиняли в хищении государственных средств
Сейтказы Матаева арестовало 22 февраля 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Казахстана. Журналиста обвинили в том, что он в 2011-2015 годах похитил более 300 млн тенге (около 1,5 млн евро по тогдашнему курсу), выделенные Комитетом по информатизации РК и компанией "Казахтелеком" для проведения кампании по разъяснению государственной политики Казахстана и размещения материалов на эту тему в печатных изданиях. 28 марта по тому же делу был арестован его сын.
Сейтказы Матаев считается одним из самых авторитетных независимых журналистов Казахстана. Казахстанские журналисты и правозащитники создали комитет в поддержку Матаева, а главы региональных отделений СЖК обратились с открытым письмом к президенту Нурсултану Назарбаеву. Дело вызвало международный резонанс: 8 марта 2016 об аресте Сейтказы Матаева упомянул Европарламент в своей резолюции по ситуации со свободой слова в Казахстане.
В декабре 2016 года Апелляционный суд Астаны частично смягчил приговор Матаевым: пожизненный запрет занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях был заменен для них на 10-летний. В апреле 2017 года Сейтказы сократили срок по амнистии на два года и восемь месяцев, в декабре того же года он вышел на свободу. В июне 2018 года его вновь избрали главой Союза журналистов Казахстана.
Журналисты стали жертвами преследования со стороны соратника Назарбаева?
В 2016 году, выступая с последним словом в суде, Сейтказы Матаев заявил, что его и сына преследуют по заказу Нурлана Нигматулина, бывшего тогда спикером мажилиса (нижней палаты парламента). Матаев обвинил Нигматулина в попытке рейдерского захвата его медиаресурсов.
После массовых протестов в Казахстане в январе 2022 года, которые переросли в беспорядки и кровопролитие, экс-президент Нурсултан Назарбаев лишился возможности влиять на политику руководства страны. Вместе с ним свои позиции утратили и его приближенные, включая Нигматулина, который с 1 февраля перестал быть главой мажилиса и пропал из публичного поля.
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Автор: Игорь Бурдыга