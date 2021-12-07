 Суд ООН: Баку и Ереван должны прекратить разжигание расовой ненависти | Новости из Германии о Европе | DW | 07.12.2021

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Европа

Суд ООН: Баку и Ереван должны прекратить разжигание расовой ненависти

Армения и Азербайджан должны следовать международным конвенциям и принять все необходимые меры, чтобы предотвратить разжигание и поощрение расовой ненависти и дискриминации, заявил Международный суд ООН в Гааге.

Пламя от взрыва в районе города Шуша, ноябрь 2020 года

Ноябрь 2020 года, район города Шуша

Азербайджан и Армения должны предотвратить разжигание расовой ненависти и принять все меры, чтобы избежать эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Такое требование к обеим сторонам выдвинул Международный суд ООН в Гааге. Его председатель Джоана Донохью во вторник, 7 декабря, вынесла решения об обеспечительных мерах в рамках спора Баку и Еревана, обвиняющих друг друга в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Так, Армения и Азербайджан обязаны соблюдать международные конвенции, а также воздерживаться от действий, которые могут усугубить разногласия, либо затянуть их рассмотрение в суде ООН, либо осложнить урегулирование спора, заявила Донохью.

Она подчеркнула, что власти Азербайджана должны защищать от насилия и жестокого обращения всех граждан Армении, взятых в плен в ходе конфликта 2020 года и до сих пор не отпущенных на свободу. Кроме того, председатель Международного суда ООН призвала Баку "предотвращать и наказывать акты вандализма и осквернения армянского культурного наследия", находящегося на подконтрольных ему территориях.

Чего добиваются Армения и Азербайджан в Международном суде ООН

В середине сентября Армения обратилась в Международный суд ООН в Гааге, призвав принять незамедлительные меры против Азербайджана, чтобы "остановить спираль насилия". Ереван обвинил Азербайджан в грубых нарушениях прав человека, дискриминации, ненависти и расизме по отношению к армянам. В своем иске Ереван ссылается на Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Представители Армении заявляют, что азербайджанцы пытали военнопленных и оскверняли тела убитых солдат. Вопреки международным обязательствам, Азербайджан не освобождал армянских военнопленных и осквернял культурные и религиозные объекты, при этом "азербайджанские государственные инстанции поддерживали, вдохновляли и прославляли преступников", утверждают они.

Вскоре после этого Азербайджан подал в Международный суд ООН встречный иск против Армении. Баку обвинил Ереван в том числе в "этнических чистках" и тем самым - в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Как и Армения, Азербайджан требует принять чрезвычайные меры для защиты прав своих жителей.

В результате войны за Нагорный Карабах  осенью 2020 года погибли более 6500 человек. В итоге Азербайджан при поддержке Турции отвоевал обширные регионы Нагорного Карабаха, утерянные в начале 1990-х годов. Армения считает своим покровителем Россию.

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    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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