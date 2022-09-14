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Депутат совета муниципального образования "Смольнинское" Дмитрий Палюга в Санкт-Петербурге
Петербургский политик Дмитрий ПалюгаФото: Privat
ПолитикаРоссия

Суд одобрил роспуск совета депутатов, требующих ухода Путина

Даниил Сотников
1 ч. назад

Прокуратура Санкт-Петербурга требовала разрешить роспуск совета депутатов МО "Смольнинское" еще в 2021 году, но суд одобрил просьбу лишь после обращения мундепов с призывом к отставке Владимира Путина.

https://www.dw.com/ru/sud-odobril-rospusk-soveta-deputatov-posle-ih-prizyva-k-otstavke-putina/a-63111149

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требование прокуратуры города о возможности роспуска депутатов совета муниципального образования (МО) "Смольнинское", сообщил изданию "Фонтанка" муниципальный депутат Никита Юферев во вторник, 13 сентября. "Это (Решение суда. - Ред.) дает возможность губернатору распустить муниципальный совет. Но мы будем оспаривать это решение, это еще затянется", - подчеркнул Юферев.

С требованием разрешить роспуск совета прокуратура города обратилась больше года назад - в июле 2021-го, сославшись на тот факт, что муниципальный совет бездействовал в течение трех месяцев. Как отмечает "Фонтанка", это было связано с болезнью главы совета Григория Ранкова.

"И только после того, как оппозиционные депутаты решили попросить Государственную думу объявить импичмент президенту Владимиру Путину, дело сдвинулось с мертвой точки", - отмечает издание.

Обращение муниципальных депутатов к Госдуме с требованием отставки Путина

В начале сентября совет МО "Смольнинское" решил призвать депутатов Госдумы обвинить президента России Владимира Путина в госизмене из-за развязывания войны против Украины, чтобы отстранить его от должности.  "Решение поддержало большинство присутствующих депутатов", - сообщил инициатор обращения депутат Дмитрий Палюга.

Позднее к призывам присоединились муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга. 12 сентября была опубликована их петиция с требованием отставки Путина, которую к 14 сентября подписали более 60 муниципальных депутатов.

Пятерых депутатов совета МО "Смольнинское" после обращения вызвали в полицию, где на них составили протоколы о "дискредитации армии". В итоге суд оштрафовал Палюгу на 47 тысяч рублей по этой статье. Судья Светлана Резникова постановила, что он "публично обратился к неопределенному кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти".

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