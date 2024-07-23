Суд обязал ФРГ улучшить программу контроля качества воздуха

Суд обязал ФРГ улучшить программу контроля качества воздуха23 июля 2024 г.
Правительство Германии должно усовершенствовать национальную программу контроля за чистотой воздуха, поскольку она не соответствует требованиям ЕС. Об этом во вторник, 23 июля, заявил Высший административный суд Берлина и Бранденбурга.
Как отмечается в решении суда, программа контроля за чистотой воздуха в ФРГ базируется на устаревших данных, поэтому правительственные прогнозы относительно качества воздуха не являются правдоподобными. В частности, необходимо принять во внимание отмену бонусов для покупателей электромобилей, а также изменения в директивах ЕС по выбросам вредных веществ в атмосферу.
Иск природоохранных организаций
Тем самым суд удовлетворил большинство требований, содержащихся в иске природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Client Earth. Экологи ссылались на директиву ЕС, которая устанавливает конкретные требования по снижению выбросов вредных веществ, включая аммиак, оксиды серы и азота, а также мелкодисперсной пыли. Данное решение суда можно опротестовать.
Директива ЕС требует от Германии и других стран Евросоюза представлять каждые четыре года планы по контролю за чистотой воздуха, чтобы сокращать выбросы вредных веществ в атмосферу в соответствии с европейскими требованиями. Организация Deutsche Umwelthilfe уже подавала в суд после предоставления Берлином плана за 2019 год. Новый план был представлен в мае 2024-го.
По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA) только от последствий загрязнения мелкодисперсной пылью в Германии в 2021 году преждевременно скончались около 68 тысяч человек. Среди источников такой пыли - промышленность и автомобильный транспорт.