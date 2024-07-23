  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Суд обязал ФРГ улучшить программу контроля качества воздуха

Ольга Лебедева
23 июля 2024 г.

Немецкая программа по контролю качества воздуха, направленная на выполнение соответствующих требований ЕС, основывается на устаревших данных, указал суд в Берлине, удовлетворив иск экологов.

https://p.dw.com/p/4idCQ
Автомобильные выхлопы
Суд обязал правительство ФРГ улучшить контроль за чистотой воздухаФото: picture-alliance/dpa/M. Führer

Правительство Германии должно усовершенствовать национальную программу контроля за чистотой воздуха, поскольку она не соответствует требованиям ЕС. Об этом во вторник, 23 июля, заявил Высший административный суд Берлина и Бранденбурга.

Как отмечается в решении суда, программа контроля за чистотой воздуха в ФРГ базируется на устаревших данных, поэтому правительственные прогнозы относительно качества воздуха не являются правдоподобными. В частности, необходимо принять во внимание отмену бонусов для покупателей электромобилей, а также изменения в директивах ЕС по выбросам вредных веществ в атмосферу.

Иск природоохранных организаций

Тем самым суд удовлетворил большинство требований, содержащихся в иске природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Client Earth. Экологи ссылались на директиву ЕС, которая устанавливает конкретные требования по снижению выбросов вредных веществ, включая аммиак, оксиды серы и азота, а также мелкодисперсной пыли. Данное решение суда можно опротестовать.

Директива ЕС требует от Германии и других стран Евросоюза представлять каждые четыре года планы по контролю за чистотой воздуха, чтобы сокращать выбросы вредных веществ в атмосферу в соответствии с европейскими требованиями. Организация Deutsche Umwelthilfe уже подавала в суд после предоставления Берлином плана за 2019 год. Новый план был представлен в мае 2024-го.

По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA) только от последствий загрязнения мелкодисперсной пылью в Германии в 2021 году преждевременно скончались около 68 тысяч человек. Среди источников такой пыли - промышленность и автомобильный транспорт.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Детеныш обыкновенного тюленя

Каких диких животных особенно охраняют в Германии?

Каких диких животных особенно охраняют в Германии?

Немецкая программа "Животное года" существует уже более тридцати лет. Представляем всех - от ежиков до летучих мышей.
Туризм6 декабря 2023 г.26 фото
external

Как сократить число жертв загрязнения воздуха? (13.12.2018)

Как сократить число жертв загрязнения воздуха? (13.12.2018)

Смог над боснийской столицей Сараево стал напоминанием участникам Климатической конференции ООН о необходимости срочных действий. Ведь только в Европе ежегодно от загрязнения воздуха умирают до полумиллиона человек.
Политика13 декабря 2018 г.02:26 мин.
Смог над Софией

В каких городах Европы самый грязный воздух

В каких городах Европы самый грязный воздух

98 процентов людей, живущих в Европе, дышат воздухом, загрязнение которого превышает предельно допустимую норму ВОЗ. DW проанализировала, где в Европе самый высокий уровень загрязнения воздуха и с чем это связано.
Природа и окружающая среда12 сентября 2023 г.
Показать еще