Суд обязал ФРГ улучшить программу контроля качества воздуха

Немецкая программа по контролю качества воздуха, направленная на выполнение соответствующих требований ЕС, основывается на устаревших данных, указал суд в Берлине, удовлетворив иск экологов.

Правительство Германии должно усовершенствовать национальную программу контроля за чистотой воздуха, поскольку она не соответствует требованиям ЕС. Об этом во вторник, 23 июля, заявил Высший административный суд Берлина и Бранденбурга.

Как отмечается в решении суда, программа контроля за чистотой воздуха в ФРГ базируется на устаревших данных, поэтому правительственные прогнозы относительно качества воздуха не являются правдоподобными. В частности, необходимо принять во внимание отмену бонусов для покупателей электромобилей, а также изменения в директивах ЕС по выбросам вредных веществ в атмосферу.

Иск природоохранных организаций

Тем самым суд удовлетворил большинство требований, содержащихся в иске природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Client Earth. Экологи ссылались на директиву ЕС, которая устанавливает конкретные требования по снижению выбросов вредных веществ, включая аммиак, оксиды серы и азота, а также мелкодисперсной пыли. Данное решение суда можно опротестовать.

Директива ЕС требует от Германии и других стран Евросоюза представлять каждые четыре года планы по контролю за чистотой воздуха, чтобы сокращать выбросы вредных веществ в атмосферу в соответствии с европейскими требованиями. Организация Deutsche Umwelthilfe уже подавала в суд после предоставления Берлином плана за 2019 год. Новый план был представлен в мае 2024-го.

По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA) только от последствий загрязнения мелкодисперсной пылью в Германии в 2021 году преждевременно скончались около 68 тысяч человек. Среди источников такой пыли - промышленность и автомобильный транспорт.