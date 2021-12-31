Суд назвал причины блокировки портала "ОВД-Инфо"

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На сайте Луховицкого районного суда Московской области указано, что проект "ОВД-Инфо" публиковал в интернете информацию, запрещенную к распространению в РФ.
Сайт правозащитного медиапроекта "ОВД-Инфо" был заблокирован в России за размещение в интернете информации, запрещенной к распространению на территории РФ. Это утверждается в решении Луховицкого районного суда Московской области, обнародованного в пятницу, 31 декабря.
На сайте суда указано, что решение было принято в связи с иском Луховицкого городского прокурора в защиту неопределенного круга лиц и интересов Российской Федерации. В данном иске, кроме прочего, отмечается, что материал (сайта "ОВД-Инфо". - Ред.) "сформирован и выстроен таким образом, что по результатам ознакомления с ним у неопределенного широкого круга лиц, может сформироваться представление о допустимости осуществления экстремисткой деятельности, а также положительное и сочувственное отношение к запрещенным группировкам".
В числе прочего в решении суда упоминается статья о теракте в здании УФСБ в Архангельске. "Как следует из лингвистического анализа представленного текста, основной коммуникативной направленностью является оправдание действий, направленных на нарушение действующего законодательства", - отмечает суд.
Другой статьей, привлекшей внимания суда, стал материал с названием "Позиция ОВД-Инфо по массовым преследованиям в связи с акциями... (23 января. - Ред.)" По этому поводу в решении суда сказано следующее: "С учетом акта комплексного психолого-лингвистического исследования, проведенного АНО Центр содействия развитию гуманитарных экспертиз "Независимый эксперт", установлено, что в ней (статье. - Ред.) идет речь "о несогласованных акциях протеста, направленных на нарушение общественного порядка и дестабилизацию политической обстановки в России, имевших место в... года в связи с задержанием лидера экстремистской организации "..." Н.А.А."
29 сентября Минюст РФ внес "ОВД-Инфо" в список "иноагентов". 25 декабря Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо" и потребовал от соцсетей удалить аккаунт проекта, а "Яндекс" удалил ссылку на сайт "ОВД-Инфо" из поисковой выдачи.
Основной партнер "ОВД-Инфо" - правозащитный центр "Мемориал", решение о ликвидации которогобыло принято 29 декабря. Официальной причиной, по которой "ОВД-Инфо" был объявлен "иностранным агентом", было получение финансирования от этого правозащитного центра.
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