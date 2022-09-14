Суд назначил Гозману 15 суток административного ареста

По мнению оппозиционера Гозмана, на него пока не успели подготовить материалы для уголовного дела и поэтому арестовали на 15 суток за пост, написанный в 2013 году.

Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста оппозиционному политику Леониду Гозману за его пост в "Живом Журнале", написанный в 2013 году. Об этом в среду, 14 сентября, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина. Политик "был признан виновным по части 2 статьи 13.48 КоАП ("повторное публичное отождествление СССР с нацистской Германией")", сказала Розина.

Адвокат Михаил Бирюков настаивает на том, что в посте Гозмана было "сопоставление, а не отождествление". По словам юриста, оппозиционер не может отбывать административный арест по состоянию здоровья. Защита передала суду справку о наличии у Гозмана желчнокаменной болезни.

"Отождествлять гитлеровский и сталинский режимы нельзя"

Сам Гозман назвал очередное административное дело заказным. По его мнению, правоохранители не успели подготовить материалы для уголовного дела и решили задержать его еще на 15 суток, пока формирование дела не завершат.

"Отождествлять гитлеровский и сталинский режимы нельзя, это разные режимы. У меня есть специальные публикации на эту тему", - подчеркнул на заседании Гозман.

Задержали на выходе из спецприемника

Политика 13 сентября задержали на выходе из спецприемника в Москве, где он отбывал 15-суточный административный арест. Оппозиционера доставили в отдел МВД по Тверскому району Москвы, сообщил его адвокат Михаил Бирюков. По словам юриста, Гозмана должны были оставить на ночь в ОВД.

Бирюков уточнил, что речь идет о записи, в котором Гозман критиковал вышедший в 2013 году сериал о "СМЕРШ" (общее название организаций военной контрразведки в СССР во время Второй мировой войны. - Ред.). Политик, в частности, написал, что "само это слово - "СМЕРШ" - должно стоять в одном ряду со словами "СС", "НКВД" и "гестапо".

В конце августа Гозмана арестовали на 15 суток по административной статье о сравнении действий СССР и нацистской Германии из-за поста в Facebook от 2020 года. "Гитлер - абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС - преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу", - написал тогда политик.

Статья, запрещающая отождествлять действия руководства СССР и нацистской Германии и отрицать "решающую роли" советского народа в разгроме нацизма, появилась в российском законодательстве в 2021 году.

Гозман через адвоката передал обращение

Политик ожидал, что будет задержан вновь после выхода из спецприемника, следует из его письма, переданного через адвоката. "Они арестовали меня снова. Я ждал этого и с самого начала решил, что сидеть придется не 15 суток, а долго, может быть, до смерти. Они взяли меня на выходе из больницы за пост двухлетней давности, за слова, что Сталин хуже Гитлера. Им просто нужно было время, чтобы подготовить обвинение по уже серьезным уголовным статьям. Морально к тюрьме я готов", - написал Гозман.

"Я не жалею ни об одном сказанном слове. Я не жалею, что вернулся, когда меня объявили "иноагентом". Я вообще ни о чем не жалею. И я верю, что этот морок пройдет! Не теряйте надежду! Не опускайте рук!" - призвал он.

Вернулся в Россию после объявления "иноагентом"

Политик 25 июля был задержан и вскоре отпущен из-за неуведомления о наличии у него гражданства Израиля. Позже Гозман сообщил, что его супруга стала фигуранткой уголовного дела по статье о неуведомлении о двойном гражданстве. По этой статье предусмотрено наказание до 400 часов обязательных работ или штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за год.

В мае 2022 года Гозман был внесен Минюстом России в реестр СМИ - "иностранных агентов". После начала российского вторжения в Украину Гозман с семьей покинул Россию, однако в июне принял решение вернуться домой, объяснив это "нравственным, а не политическим выбором".

Смотрите также: