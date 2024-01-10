Один из обвиняемых в шпионаже в пользу России заговорил

В Берлине продолжается судебный процесс по делу о шпионаже против сотрудника немецкой разведки и его сообщника российского происхождения. В среду, 10 января, в суде выступил один из обвиняемых.

Процесс по делу о шпионаже в пользу России начался в Берлине в середине декабря при уникальных мерах безопасности и огромном внимании прессы. Прошел месяц, но интерес прессы не спадает - все места для журналистов в среду по-прежнему были заняты. Да и скамейки для зрителей не пустовали. Немецкая пресса недаром называет это разбирательство чуть ли не судебным процессом века - это самый громкий шпионский скандал по меньшей мере последнего десятилетия.

В среду, 10 января, суд заслушал второго обвиняемого, именно на показаниях которого во многом построено обвинительное заключение. Его зовут Артур, фамилию по этическим правилам немецких СМИ разглашать не принято. Он родился в Волгоградской области и в середине 1990-х годов переехал с родителями в Германию как немец-переселенец. Свой род занятий он описывает как "предприниматель", не вдаваясь в подробности. Он рассказал в суде, что жил в Москве, проводил отпуск в Дубае, тратил деньги в Монако и имел бизнес-связи в Африке.

Дело о шпионаже: хронология скандала

В суде Артур Э. выступил сегодня с устным заявлением. В нем он в общих чертах описал историю своего знакомства с Карстеном Л., который в тот момент работал в BND; рассказал об их совместных походах в рестораны, бордели и казино. Теперь оба они проходят обвиняемыми по делу об измене родине и делят на двоих скамью подсудимых в берлинском суде.

Именно Артур Э. познакомил высокопоставленного сотрудника немецкой разведки Карстена Л. с предпринимателем из Москвы Висой М., который предложил ему сперва щедрое вознаграждение за помощь в получении немецкого вида на жительство, а затем намекнул и на то, что неплохо было бы поспособствовать российско-германским отношениям, имея доступ к немецким государственным тайнам.

Как сказал в суде Артур Э., бизнесмен Виса М. жил в Германии с 2004 года, был женат на гражданке ФРГ и имел вид на жительство, однако из-за закрытия границ и ограничений на авиаперелеты во время эпидемии коронавируса он не смог вовремя продлить ВНЖ и якобы искал кого-то, кто может ему помочь. На этой почве он и познакомил Карстена Л. с Висой М., выполняя при этом функцию переводчика, поскольку московский гость не говорил ни по-немецки, ни по-английски. Но незнание иностранных языков компенсировали отличные связи - Виса М. вывел Артура Э. на своих знакомых в Москве, которые интересовались его знакомым из BND.

Гонорар за тайны немецкой разведки: полмиллиона евро наличными

Артур Э. дважды летал в Москву, встречался там со знакомыми Висы М., которые передали ему два мобильных телефона для связи и конверты формата А4.

Другими словами, он был посредником в контактах между сотрудником BND и московским предпринимателем, который в свою очередь якобы вывел его на российские спецслужбы. „Якобы“ - потому что сам обвиняемый ни разу не произнес название ни одной государственной организации.

В своем выступлении Артур в общих чертах обрисовал историю знакомства с сотрудником BND, которая началась на спортивном празднике где-то в Баварии и закончилась на скамье подсудимых в Берлине. Он вкратце перечислил все свои встречи и контакты как с обвиняемым, так и с его коллегами, и кроме того вскользь рассказал о своих поездках в Москву, о встречах с людьми, имен которых он тоже не назвал, но которые были заинтересованы в дополнительной информации от источника в BND. Он также упомянул конверты формата А4, которые эти люди вручили ему в Москве - но ничего не сказал о том, что было внутри.

А по данным обвинения в них было порядка полумиллиона евро наличными, которые он умудрился вывести в ручной клади через один из московских аэропортов.

Вполне возможно, что больше деталей станет известно 11 января, когда обвиняемый будет отвечать на вопросы судей и прокуратуры. А вот на вопросы адвокатов второго обвиняемого - сотрудника BND - он отвечать отказался. Что является еще одним свидетельством того, насколько разную тактику защиты выбрали адвокаты.

Защита сотрудника BND требует изменить условия содержания в СИЗО

Между тем адвокаты, представляющие интересы сотрудника BND Карстена Л., требуют облегчить условия содержания в следственном изоляторе, которые были ужесточены решением суда. Поводом для жестких мер стало обнаружение записки, предназначенной якобы для Артура Э., но не доставленной адресату. После этого инцидента решением суда, рассматривающего дело, подсудимый Карстен Л. практически оказался отрезан от внешнего мира. Он содержится в одиночной камере и имеет право на часовую прогулку - также в полном одиночестве. Его адвокат выступил с заявлением в суде, требуя прекратить "издевательство" на своим подзащитным, который, мол, лишен солнечного света и всяких человеческих контактов.

Заседание суда и допрос свидетелей продолжится в четверг, 11 января. Артур Э. ответит на вопросы прокуратуры и суда, а вот отвечать на вопросы адвокатов второго обвиняемого он не станет.