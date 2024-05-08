Суд на Трампом по делу о секретных документах отложен

Суд над Дональдом Трампом по обвинению в незаконном хранении секретных документов, который должен был начаться 20 мая, отложен на "неопределенный срок". Процесс над экс-президентом едва ли начнется до выборов в ноябре.

Суд над экс-президентом США Дональдом Трампом по обвинению в незаконном хранении секретных документов, который должен был начаться 20 мая во Флориде, отложен на "неопределенный срок". Такое решения приняла окружной судья Эйлин Кэннон, передает во вторник, 7 мая, телекомпания CNN. Агентство Reuters отмечает, что Кэннон была назначена на этот пост самим Трампом в 2020 году.

Кэннон сослалась на серьезные юридические проблемы, которые должны быть проработаны перед тем, как дело о секретных документах будет вынесено на суд присяжных. По ее словам, эта работа может быть завершена самое раннее к концу июля. Все стороны процесса были согласны в том, что в мае дело не будет готово к рассмотрению, сообщает CNN. Однако обвинение выступало за перенос суда на июль, в то время, как адвокаты Трампа предлагали даты в августе или сентябре.

Теперь, отмечает Reuters, суд едва ли начнется раньше, чем за считаные недели до президентских выборов, которые назначены на 5 ноября и на которых республиканец Трамп поборется за высший пост в государстве с действующим президентом США, демократом Джо Байденом. В таких условиях нормальный судебный процесс едва ли будет возможным, пишет агентство. Если же Трамп выиграет выборы, то он может поручить минюсту снять обвинения или помиловать его.

Дело о секретных документах

Дональду Трампу были предъявлены обвинения в незаконном хранении документов, содержащих сведения о национальной безопасности, в период, когда он покидал пост главы государства. Обвинение считает, что экс-президент лгал чиновникам, которые пытались изъять у него документы, утверждая, что он намеревался лично вернуть эти материалы. Трамп отказался признать себя виновным.

Кроме того, прокуратура предъявила обвинения одному из рабочих в поместье Трампа во Флориде. По версии следствия, он помогал утаивать секретные документы от чиновников, которые пытались вернуть эти материалы. Как пишет The New York Times, мужчину подозревают в причастности к попытке удаления записей камер видеонаблюдения.

Другие обвинения против Трампа

15 апреля в Нью-Йорке начался суд против Дональда Трампа по делу о сокрытии им денежных переводов порнозвезде Сторми Дэниэлс. Та утверждает, что Трамп вступил с ней в интимную связь, и в 2016 году выплатил ей 30 тыс. долларов из избирательнфх фондов, чтобы Дэниэлс не рассказала об этом во время его предвыборной кампании. Коллегия присяжных заседателей для суда по этому делу уже сформирована. Впервые перед судом по уголовному делу предстает экс-президент США.

Также Трампу предъявлены обвинения еще по двум делам. Они касаются его предполагаемой попытки повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия и сознательного распространения лжи о якобы имевшей место фальсификации итогов того голосования. Пока неясно, начнутся ли судебные разбирательства по этим делам до ноябрьских выборов.

Джо Байдену также могли предъявить обвинения в ненадлежащем хранении секретных документов - однако в итоге спецпрокурор Роберт Хёр решил этого не делать, назвав действующего президента США "пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью".