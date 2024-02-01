Суд: Майкл Калви признал вину в растрате 2,5 млрд рублей

Основателю Baring Vostok в кассационном суде на два месяца сократили условный срок. "Признание вины" со стороны бизнесмена Майкла Калви судьи сочли смягчающим обстоятельством.

По информации российского суда, основатель инвестиционной компании Baring Vostok гражданин США Майкл Калви признал вину по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.

В сообщении указывается, что судебная коллегия сочла "признание вины" и "раскаяние в содеянном" со стороны бизнесмена смягчающим обстоятельством и сократила условный срок Калви на два месяца - до четырех лет и четырех месяцев.

В марте 2023 года стало известно, что Майкл Калви и второй осужденный по делу Baring Vostok Филипп Дельпаль покинули Россию в январе того же года, после того как им была отменена мера пресечения.

Предыдущие приговоры

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил Калви к 5,5 года лишения свободы условно, а в 2022 Московский городской суд смягчил наказание до 4,5 года с испытательным сроком в течение четырех лет. Ни во время следствия, ни в ходе судебных разбирательств Калви не признавал вину.

Суть обвинения

Как утверждает следствие, в 2015 году банк "Восточный" незаконно выдал кредит в 2,5 миллиарда рублей подконтрольному Калви и другим фигурантам дела коллекторскому "Первому клиентскому бюро" (ПКБ). По мнению обвинителей, эти кредиты были заведомо невозвратными и необеспеченными.

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