Суд: Майкл Калви признал вину в растрате 2,5 млрд рублей

Суд: Майкл Калви признал вину в растрате 2,5 млрд рублей1 февраля 2024 г.
По информации российского суда, основатель инвестиционной компании Baring Vostok гражданин США Майкл Калви признал вину по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.
В сообщении указывается, что судебная коллегия сочла "признание вины" и "раскаяние в содеянном" со стороны бизнесмена смягчающим обстоятельством и сократила условный срок Калви на два месяца - до четырех лет и четырех месяцев.
В марте 2023 года стало известно, что Майкл Калви и второй осужденный по делу Baring Vostok Филипп Дельпаль покинули Россию в январе того же года, после того как им была отменена мера пресечения.
Предыдущие приговоры
В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил Калви к 5,5 года лишения свободы условно, а в 2022 Московский городской суд смягчил наказание до 4,5 года с испытательным сроком в течение четырех лет. Ни во время следствия, ни в ходе судебных разбирательств Калви не признавал вину.
Суть обвинения
Как утверждает следствие, в 2015 году банк "Восточный" незаконно выдал кредит в 2,5 миллиарда рублей подконтрольному Калви и другим фигурантам дела коллекторскому "Первому клиентскому бюро" (ПКБ). По мнению обвинителей, эти кредиты были заведомо невозвратными и необеспеченными.
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