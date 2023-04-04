Суд Люксембурга заморозил акции "единорога" "Роснано"

Суд в Люксембурге наложил обеспечительные меры на акции компании OCSiAl, принадлежащие госкорпорации "Роснано", по иску бывших совладельцев ЮКОСа, сообщает РБК со ссылкой на два источника во вторник, 4 апреля. По словам собеседника издания, решение было принято в конце 2022 года, а в настоящее время продолжаются судебные разбирательства.

Компания OCSiAl называет себя крупнейшим в мире производителем графеновых нанотрубок. Компания - первый "единорог" "Роснано" - так называют стартапы, получившие рыночную оценку стоимости в размере свыше одного миллиарда долларов США.

В 2014 году "Роснано" вложила в проект 20 млн долларов и приобрела евробонды компании еще на 40 млн. В марте 2019 года фонд A&NN Александра Мамута выкупил у "Роснано" 0,5 процента акций компании за 5 млн долларов, оценив ее таким образом в миллиард долларов. В августе 2021 года OCSiAl привлек еще более 100 млн долларов инвестиций от пула международных инвесторов, а всю компанию тогда оценили уже в 2 млрд долларов.

Заморозка акций в рамках иска акционеров ЮКОСа

Заморозка акций произошла в рамках судебного разбирательства между бывшими акционерами ЮКОСа и России, которое продолжается почти 20 лет, пишет РБК. В 2014 году Международный третейский суд постановил, что Россия экспроприировала нефтяную компанию, и обязал государство выплатить ее бывшим акционерам более 50 млрд долларов. В 2021 году Верховный суд Нидерландов отменил решение третейского суда. Судебное противостояние РФ и акционеров ЮКОСа по-прежнему продолжается.

Истцы, как напоминает РБК, обещали "использовать все доступные юрисдикции, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом". Например, в 2020 году экс-акционеры ЮКОСа добились ареста в Нидерландах 18 брендов российской водки, среди которых Stolichnaya и Moskovskaya. Теперь суд постановил арестовать акции OCSiAl. Ответчик может подать апелляцию, в ходе которой судья должен будет рассмотреть обстоятельства дела заново, указывает РБК.

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