  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
Правосудие и законГермания

Суд Гамбурга присудил 12 лет за захват дочери в заложники

Даниил Сотников
25 июня 2024 г.

Выходец из Турции похитил свою четырехлетнюю дочь и, угрожая оружием и взрывчаткой, требовал самолет, чтобы увезти ее в Турцию.

https://p.dw.com/p/4hU6Q
Обвиняемый в похищении дочери перед началом судебного процесса в Гамбурге
Обвиняемый в похищении дочери перед началом судебного процесса в ГамбургеФото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

Окружной суд Гамбурга приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Турции, который в ноябре 2023 года удерживал в заложницах свою похищенную дочь и угрожал взрывом в аэропорту Гамбурга, требуя дать ему улететь с ней в Турцию. О решении суда во вторник, 25 июня, сообщает агентство dpa.

Мужчина был признан виновным в захвате заложников, похищении несовершеннолетнего, причинении телесных повреждений и хранении оружия. Приговор может быть оспорен.

Похищение дочери и угрозы взрыва

Вечером 4 ноября прошлого года выходец из Турции, угрожая оружием, похитил свою четырехлетнюю дочь из квартиры бывшей жены в городе Штаде и отвез ее в аэропорт. Там он протаранил несколько ворот и выехал на машине на взлетную полосу. Мужчина несколько раз стрелял в воздух и выбросил из окна машины бутылки с зажигательной смесью. Он также угрожал взорвать себя вместе с ребенком. 

Мужчина требовал предоставить ему самолет, чтобы вывести ребенка в Турцию. Он в итоге сдался полиции, но, как отметил представитель правоохранительных органов, сделал это не раскаявшись, а поняв безнадежность ситуации. До этого мужчина уже похищал дочь и увозил ее в Турцию, но матери тогда удалось вернуть ее назад и выиграть суд по делу об опеке. После отбытия тюремного заключения обвиняемый будет депортирован из Германии, уточняет dpa.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Дортмунд

Как выбирают названия для немецких аэропортов

Как выбирают названия для немецких аэропортов

В Германии не все аэропорты носят имена известных исторических личностей. Кто решает, как будут называться немецкие аэропорты?
Стиль жизни30 ноября 2018 г.7 фото
external

Дело Бишимбаева: в Берлине прошла акция против фемицида и домашнего насилия

Дело Бишимбаева: в Берлине прошла акция против фемицида и домашнего насилия

В Казахстане готовятся вынести приговор бывшему министру экономики, который 8 часов забивал до смерти собственную жену. На этом фоне в Берлине прошла акция против фемицида и домашнего насилия в Казахстане.
Права человека7 апреля 2024 г.03:09 мин.
external

Когда бьет муж и cтрашные последствия пандемии COVID-19. Европа в фокусе (25.06.2020)

Когда бьет муж и cтрашные последствия пандемии COVID-19. Европа в фокусе (25.06.2020)

Также в программе: сторонники теории заговора поджигают вышки 5G в Великобритании. В Нидерландах клубы организуют танцы на стульях.
Политика25 июня 2020 г.25:34 мин.
Показать еще