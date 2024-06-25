Суд Гамбурга присудил 12 лет за захват дочери в заложники

Выходец из Турции похитил свою четырехлетнюю дочь и, угрожая оружием и взрывчаткой, требовал самолет, чтобы увезти ее в Турцию.

Окружной суд Гамбурга приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Турции, который в ноябре 2023 года удерживал в заложницах свою похищенную дочь и угрожал взрывом в аэропорту Гамбурга, требуя дать ему улететь с ней в Турцию. О решении суда во вторник, 25 июня, сообщает агентство dpa.

Мужчина был признан виновным в захвате заложников, похищении несовершеннолетнего, причинении телесных повреждений и хранении оружия. Приговор может быть оспорен.

Похищение дочери и угрозы взрыва

Вечером 4 ноября прошлого года выходец из Турции, угрожая оружием, похитил свою четырехлетнюю дочь из квартиры бывшей жены в городе Штаде и отвез ее в аэропорт. Там он протаранил несколько ворот и выехал на машине на взлетную полосу. Мужчина несколько раз стрелял в воздух и выбросил из окна машины бутылки с зажигательной смесью. Он также угрожал взорвать себя вместе с ребенком.

Мужчина требовал предоставить ему самолет, чтобы вывести ребенка в Турцию. Он в итоге сдался полиции, но, как отметил представитель правоохранительных органов, сделал это не раскаявшись, а поняв безнадежность ситуации. До этого мужчина уже похищал дочь и увозил ее в Турцию, но матери тогда удалось вернуть ее назад и выиграть суд по делу об опеке. После отбытия тюремного заключения обвиняемый будет депортирован из Германии, уточняет dpa.