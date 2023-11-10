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Суд Франции отказал в экстрадиции украинского миллиардера

Даниил Сотников
10 ноября 2023 г.

Суд отказал в выдаче Украине Константина Жеваго, которого обвиняют в хищении 113 млн долларов из подконтрольного ему обанкротившегося банка.

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Эйфелева башня в цветах украинского флага
Эйфелева башня в цветах украинского флагаФото: SARAH MEYSSONNIER/REUTERS

Суд во Франции отклонил апелляцию украинского правительства и постановил, что украинский миллиардер Константин Жеваго, объявленный в розыск, не подлежит экстрадиции, сообщает агентство Reuters в пятницу, 10 ноября.

"Суд приходит к выводу, что государство-заявитель (Украина) не в состоянии гарантировать, что Жеваго будет судим судом, который может обеспечить фундаментальные процессуальные гарантии и защиту прав защиты", - говорится в постановлении суда, который цитирует агентство, не уточняя при этом, почему именно суд пришел к такому заключению.

Сам Жеваго заявил, что по-прежнему намерен добиваться "опровержения необоснованных обвинений", выдвинутых против него в Украине. "Как только это станет возможным в пределах украинской юрисдикции, я приложу все усилия, чтобы оспорить предъявленные мне обвинения по всем законным каналам", - говорится в заявлении миллиардера.

Ордер и задержание Жеваго в Куршавеле

В Украине Жеваго был объявлен в розыск в 2019 году. По версии следствия, он создал схему растраты 113 млн долларов из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". Жеваго тогда не явился на допрос и уехал за границу, его имущество в Украине было арестовано, а он сам объявлен в международный розыск. Жеваго отвергает все обвинения.

В декабре 2022 году Жеваго по запросу Государственного бюро расследований Украины был задержан на французском горнолыжном курорте Куршавель. Позднее миллиардера отпустили под залог в миллион евро. В марте французский суд отказал Киеву в экстрадиции Жеваго, после чего правительство Украины подало апелляцию на это решение. 

В 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили, что Жеваго был причастен к коррупционной схеме в Верховном суде. Миллиардер отверг эти обвинения.

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