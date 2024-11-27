Суд ЕС отклонил иск "Газпрома" по "Северному потоку - 2"

Суд первой инстанции Европейского Союза отклонил иск оператора газопровода "Северный поток - 2", который пытался оспорить предписания ЕС, касающиеся разделению газотранспортных трубопроводов. При строительстве газопровода в 2021 году компания Nord Stream 2 AG могла предвидеть, что он не будет соответствовать критериям Евросоюза, заявил суд в Люксембурге в среду, 27 ноября.

СП-2 строили, несмотря на несоответствие правилам ЕС

Речь идет о внесенных в апреле 2019 года поправках ЕС в газовую директиву, распространивших европейские правила на газопроводы из третьих стран. Как отмечает суд, данные правила предусматривают в особенности эффективное разделение сетей транспортировки от сетей снабжения, а также доступа третьих лиц к газотранспортным сетям.

"Дочка" российского концерна "Газпром" продолжала инвестировать в проект, хотя "не могла быть уверена в том, что предписания ЕС по-прежнему не будут применяться к ее газопроводу", констатировал суд. "Напротив, Nord Stream 2 AG могла предвидеть, что институты ЕС и ряд стран - его членов, уже давно выступавшие за это, используют имеющиеся у них полномочия, чтобы распространить правила внутреннего рынка на газопроводы из третьих стран", - указывается далее в заявлении.

"Северный поток - 2" не ввели в эксплуатацию

Газовая директива ЕС (часть Третьего энергопакета), вступившая в силу 23 мая 2019 года, предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, строительство которых было полностью завершено до этого дня. Она распространяет правила рынка Евросоюза на газопроводы из третьих стран, обязывая их операторов разделить на уровне собственности операции по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения.

Тем самым от компании Nord Stream 2 требовалось, чтобы оператором трубопровода выступала независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков. Компания пыталась оспорить эти правила в судебном порядке. Последнее решение в этой связи было принято в июле 2022 года, когда суд в Люксембурге признал частично приемлемым иск Nord Stream 2 и принял его к рассмотрению.

Спорный газопровод "Северный поток - 2" был достроен незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и принятия масштабных санкций против России. Он так и не был введен в эксплуатацию, а в сентябре 2022 года на одной из двух его ниток был совершен взрыв. Тем самым газопровод был разрушен вместе с первым "Северным потоком", по которому несколько лет поставлялся российский газ в Германию.