 Суд ЕС счел незаконным решение Верховного суда Венгрии | Новости из Германии о Европе | DW | 23.11.2021

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Европа

Суд ЕС счел незаконным решение Верховного суда Венгрии

Венгерские суды должны игнорировать любую национальную судебную практику, которая наносит ущерб их праву на обращение в суд ЕС, постановили в Люксембурге.

Флаги ЕС и Венгрии

Флаги ЕС и Венгрии

Исходя из "примата права Евросоюза", венгерские суды должны игнорировать любую национальную судебную практику, которая наносит ущерб их праву на обращение в суд ЕС. Это следует из вердикта, вынесенного во вторник, 23 ноября, Европейским судом в Люксембурге.

Постановление относится к делу, который рассматривал Центральный районный суд Пешта. Один из его судий решил обратиться к инстанции в Люксембурге, чтобы та прояснила вопрос совместимости венгерского законодательства с директивами ЕС о праве на письменный и устный перевод в уголовном судопроизводстве и о праве на информацию в ходе такого производства.

Верховный суд Венгрии заблокировал передачу дела

Вскоре после этого Курия (Верховный суд) Венгрии вынес решение по апелляции генпрокурора этой страны на постановление о направлении дела в суд ЕС и счел такую передачу незаконной.

Слушания в Центральном районном суде Пешта проходили по делу гражданина Швеции. В ходе первого допроса в Венгрии он воспользовался услугами переводчика. Однако в этой стране не существует специальных стандартов в вопросе о том, кто может выступать в качестве переводчика в рамках уголовного процесса. В этой связи и было принято решение о передаче данного вопроса на рассмотрение в Люксембург.

Механизм верховенства закона ЕС

Ранее Еврокомиссия подверглась активной критике законодателей ЕС, активистов и противников властей в Будапеште за то, что она тянет с использованием своих полномочий для лишения Венгрии средств из фондов Евросоюза. Европарламент даже подал иск против ЕК в связи с ее неспособностью применить этот инструмент.

Механизм верховенства закона ЕС действует с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем государствам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона.

Расследование и штрафная процедура

В 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру против Венгрии, обвинив Будапешт в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.

В апреле 2020 года Еврокомиссия инициировала расследование - теперь уже в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требовали привести эту систему в соответствие стандартам ЕС.

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    Автор: Елена Барышева


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