Суд: При обходе санкций против РФ выручка может быть изъята

При нарушении санкций ЕС за сделки с Россией по военной продукции выручка от брокерской деятельности может быть конфискована, постановил Европейский суд.

Если фирма из Европейского Союза выступает посредником в сделке по продаже военной продукции, в которой участвует компания из России, вся выручка может быть конфискована. Такое решение огласил во вторник, 10 сентября, Суд Европейского Союза (Европейский суд) в Люксембурге, рассмотрев дело, связанное с румынской авиационной компанией. Запрет действует даже в том случае, если техника никогда не импортировалась в страны Евросоюза.

Как напомнило агентство AFP, в 2019 году румынская компания Neves 77 Solutions SRL (Neves) выступила посредником в сделке с участием украинской "Спецтехноэкспорт" (Spetstechnoexport) и индийской компании по продаже 32 радиостанций. Из них 20 были произведены в России.

Евросоюз ввел санкции после аннексии РФ украинского Крыма в 2014 году. Они запрещали брокерские услуги, если речь шла о военной продукции, имевшей отношение к России.

Румынский суд обратился за разъяснениями в суд в Люксембурге

Летом 2019 года румынские власти сообщили Neves, что посредническая деятельность, связанная с радиостанциями, запрещена, поскольку речь идет о компании в РФ. Neves, тем не менее, получила от SFTE Spetstechnoexport около 3 млн евро за оказание брокерских услуг. Румынские власти наложили на Neves штраф в размере около 6000 евро и конфисковали сумму, полученную за посредничество.

Румынский суд обратился в Европейский суд в Люксембурге за разъяснениями, применяется ли запрет, если соответствующее военное оборудование никогда не ввозилось в ЕС, а также насколько совместимы санкции за нарушение запрета с правом на собственность соответствующих предприятий.

Теперь суд в Люксембурге пояснил, что в подобном случае выручка может быть конфискована, даже если продукция не попала в Евросоюз.

Окончательное решение по данному делу должен принять румынский суд, но он связан правовым заключением суда ЕС, уточнило AFP.

Суд в Люксембурге: Отказ заверить сделку с фирмой из РФ необоснован

Ранее Европейский суд постановил, что отказ немецкого нотариуса заверять сделку по продаже недвижимости в Берлине с участием российской компании является необоснованным.

Речь шла о продаже берлинской квартиры, которая находилась в собственности общества, зарегистрированного в России. В 2022 году ЕС ввел общий запрет на оказание правовых консультационных услуг юрлицам из РФ. Целью этой меры было усилить давление на Москву и таким образом добиться прекращения агрессии РФ в Украине. Нотариус из Берлина счел, что, заверив сделку, нарушит этот санкционный запрет.

Жалоба российской компании была подана в земельный суд Берлина, который в свою очередь подключил к делу суд ЕС, попросив его растолковать правовую ситуацию. В этой инстанции объяснили, что немецкие нотариусы действуют непредвзято и исполняют работу, отвечающую интересам общества, а не интересам одной из сторон сделки.