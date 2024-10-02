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Суд ЕС подтвердил запрет на юрпомощь властям и фирмам РФ

Ольга Лебедева
2 октября 2024 г.

Суд в Люксембурге отклонил иск бельгийских и французских адвокатов на санкции Евросоюза, которые запрещают давать юридические консультации российским властям, фирмам и организациям.

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Суд ЕС
Суд ЕС отклонил иск адвокатов на санкции против РФФото: John Thys/AFP/Getty Images

Суд Европейского Союза подтвердил запрет на юридические консультации для правительства России, а также для российских компаний и организаций. Эта ограничительная мера не нарушает Хартию ЕС об основных правах, постановил суд в Люксембурге в среду, 2 октября.

Запрет не затрагивает сути юридической деятельности

Тем самым европейские судьи отклонили иск адвокатов на запрет, который является составной частью санкционного пакета, принятого в октябре 2022 года в ответ на продолжающуюся войну России против Украины. Они указали, что санкции не запрещают юридические консультации в рамках судебных, административных и арбитражных разбирательств. Под запрет не подпадают и юридические консультации физическим лицам.

Суд также пояснил, что запрет, введенный в рамках санкций, преследует цели, служащие общественному благу, и не затрагивает саму суть основополагающей задачи юристов в демократическом обществе.

С иском в суд Евросоюза обратились бельгийские коллегии адвокатов и отдельные адвокаты, а также французские юридические ассоциации. Решение может быть оспорено в Европейском суде.

 

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