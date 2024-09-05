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Суд ЕС: Отказ в заверении сделки с фирмой из РФ необоснован

Александра Иванова
5 сентября 2024 г.

Компания с регистрацией в РФ подала иск к немецкому нотариусу, отказавшемуся заверять сделку по продаже квартиры. Суд встал на сторону истца.

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Судейский молоток лежит на фоне флага ЕС
Фото: DesignIt/Zoonar/picture alliance

Отказ немецкого нотариуса заверять сделку по продаже в Берлине недвижимости с участием российской компании является необоснованным. Такое решение принял Суд Евросоюза  в Люксембурге, рассмотрев жалобу этой компании, сообщает агентство dpa в четверг, 5 сентября.

Как пояснил суд в обосновании решения, нотариальное заверение договора о продаже недвижимости не подпадает под действие санкций ЕС, запрещающих оказывать российским компаниям правовые консультации.

Нарушением санкций стало бы лишь заверение сделки с недвижимостью с участием компаний из РФ, которые находятся в санкционном списке Евросоюза из-за поддержки ими агрессии России против Украины, указано далее в документе.

Запрет ЕС на оказание правовых консультаций российским юрлицам

В конкретном случае, который стал предметом разбирательства в Суде ЕС, речь шла о продаже берлинской квартиры, которая находилась в собственности общества, зарегистрированного в России. В 2022 году ЕС ввел общий запрет на оказание правовых консультационных услуг юрлицам из РФ. Целью этой меры было увеличить давление на Москву и таким образом добиться прекращения агрессии России в Украине. Нотариус из Берлина счел, что, заверив сделку, он нарушит этот санкционный запрет.

Жалоба российской компании была подана в земельный суд Берлина, который, в свою очередь, подключил к делу Суд ЕС, попросив его истолковать правовую ситуацию. В этой инстанции объяснили, что немецкие нотариусы действуют непредвзято и исполняют работу, отвечающую интересам общества, а не интересам одной из сторон сделки.

В Федеральном нотариальном кодексе ФРГ говорится, что нотариус не имеет право отказаться от исполнения своих  обязанностей без уважительной причины, напоминает агентство dpa.

 

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