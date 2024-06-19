Суд ЕС не снял санкции с Игоря Ротенберга

Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 19 июня, отклонил иск российского бизнесмена Игоря Ротенберга, оспаривавшего введенные в его отношении санкции ЕС в связи с российской агрессией в Украине. Иск был подан 25 ноября 2022 года.

Игорь Ротенберг, сын друга Путина Аркадия Ротенберга, попал под санкции Евросоюза в сентябре 2022 года "в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины и другие действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", указано в Официальном журнале ЕС.

"Ротенберги тесно связаны с Путиным"

"Игорь Ротенберг - ведущий российский бизнесмен, старший сын и наследник Аркадия Ротенберга, известного российского предпринимателя и бывшего совладельца группы Стройгазмонтаж. Он является бывшим владельцем компании "Газпром бурение" и акционером электронной системы оплаты "Платон". Ротенберги тесно связаны с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - указано в Официальном журнале ЕС.

В Брюсселе уверены, что благодаря своим прошлым и нынешним должностям в ведущих российских компаниях, обладающих крупными госконтрактами, а также тесным связям с президентом РФ Путиным, Игорь Ротенберг "продолжает получать выгоду от российских руководителей и правительства РФ, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины". Аркадий Ротенберг и Владимир Путин включены в санкционный список Евросоюза в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Доводы истца суд признал несостоятельными

Суд рассмотрел аргументы истца, касающиеся того, что он более не владеет пакетами акций упомянутых компаний, что заключение важных госконтрактов не свидетельствует о том, что он поддерживает действия России, что получение госконтрактов не предполагает неправомерного преимущества и что его связи с отцом носят исключительно семейный характер.

Довод истца о том, что факт получения важных госконтрактов не позволяет сделать вывод, что он способствовал действиям РФ или поддерживал их, является несостоятельным, заявил суд.

В отношении условия о получении выгоды от российских лиц, принимающих решения, или правительства РФ, критерии не требуют, чтобы подпавшие под санкции лица получали личную выгоду от аннексии Крыма или дестабилизации Восточной Украины. "Достаточно того, что они получают выгоду от одного из "российских лиц, принимающих решения" или от "правительства", ответственного за эти события, и нет необходимости устанавливать связь между преимуществами, которыми пользуются указанные лица, и аннексией Крыма или дестабилизацией Восточной Украины", - сказано в решении. В этой связи суд отсылает к своему решению по иску Аркадия Ротенберга от 30 ноября 2016 года, которым оставил его активы на территории ЕС замороженными.