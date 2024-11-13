Суд ЕС: Фраза о "русском военном корабле" не торговая марка

Фраза "Русский военный корабль, иди…" используется в функции политического лозунга и не дает сведений о происхождении товара, постановил Суд ЕС первой инстанции.

Фраза "Русский военный корабль, иди…", получившая широкую известность в ходе войны России против Украины, не может быть зарегистрирована в качестве торговой марки. Такое решение принял Суд ЕС первой инстанции в Люксембурге в среду, 13 ноября, рассмотрев иск пограничной службы Украины к патентному ведомству ЕС EUIPO.

Происхождение фразы связано с ответом украинских пограничников на острове Змеиный на предложение сдаться, сделанное им российским крейсером "Москва" после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Фраза про "русский военный корабль" с тех пор получила широкое распространение в соцсетях, ее повторяли украинские артисты и политики. В Украине выпускали футболки, почтовые марки и другие сувениры с этой фразой.

В марте 2022 года один из украинских пограничников зарегистрировал ее как графический товарный знак с текстом на русском и английском языках для различных товаров, таких как сумки и одежда, а также услуги в области издательского дела, образования и обучения, напоминает агентство AFP. Интересы пограничника в процессе заявки на регистрацию торговой марки в ЕС представляла пограничная служба Украины.

Как уточняет агентство dpa, зарегистрировав этот товарный знак, украинская погранслужба собиралась продавать под ним одежду, украшения и камеры наблюдения.

Почему в ЕС отказываются регистрировать торговую марку с "русским кораблем"

Отказ в предоставлении права на защиту "торговой марки" ведомство EUIPO обосновало тем, что речь идет о политическом лозунге, который не имеет признаков уникальности, позволяющих определить происхождение товара или услуги.

Такое решение пограничная служба Украины опротестовала в Суде ЕС первой инстанции, однако к успеху это не привело. Суд занял позицию патентного ведомства, пояснив, что с момента первого употребления фразы она широко использовалась в интернете и СМИ с целью усилить поддержку Украины в войне с Россией. Вскоре она стала символом борьбы Украины против российской агрессии, а соответственно - широко употреблялась в политическом контексте.

Функция товарного знака при этом не выполнялась, поскольку потребители товаров и услуг видели во фразе лишь политическое послание без указания на происхождение товара или услуги, указал суд.

Торговые марки Европейского Союза действительны на всей территории ЕС и существуют наряду с национальными торговыми марками. Теперь погранслужба Украины при желании может оспорить решение Суда ЕС первой инстанции в Европейской судебной палате.