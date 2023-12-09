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Суд россиянина с гражданством США за "реабилитацию нацизма"

Сергей Куприков
9 декабря 2023 г.

Имеющего гражданство США Юрия Малеева обвиняют в "реабилитации нацизма" из-за двух постов, размещенных в "Одноклассниках".

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Американский паспорт
Фото: Eileen Putman/AP/picture alliance

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в субботу, 9 декабря, вынес решение о заключении под стражу до 7 февраля 2024 года гражданина России и США Юрия Малева. Поводом стали публикации петербуржца в социальной сети "Одноклассники", которые судья счел оскорблением памяти о Великой Отечественной войне, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Малеев был задержан днем ранее. Тогда же ему предъявили обвинение по ч.4 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

По версии следствия, 8 июня 2022 года Малев опубликовал в своем аккаунте в "Одноклассниках" фотографию Георгиевской ленты с нецензурной подписью, которую пресс-служба охарактеризовала как "опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией".

Позднее, 8 мая 2023 года он сделал еще одну публикацию, утверждается в материалах дела. В ней было размещена фотография трупа и подпись: "как правильно носить Георгиевскую ленточку". Суд счел, что Юрий Малев тем самым "выразил неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества".

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Сообщение пресс-службы городских судов

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