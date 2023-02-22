Студенты против Гитлера, или За что казнили Софи Шолль

Нацистский режим держал молодежь под тотальным контролем. Но ему подчинились не все. Софи Шолль и ее брат вошли в группу сопротивления "Белая роза". За это нацисты казнили их 80 лет назад.

1934 год. Группа девушек дает клятву верности на торжественном мероприятии, проходящем в немецком Ульме. Среди них и 13-летняя Софи Шолль (Sophie Scholl). Вместе со всеми ее приняли в организованный нацистами для детей Союз девочек, торжественно повязав символическую косынку черного цвета. Спустя три года Софи влилась в ряды Союза немецких девушек, молодежной организации в составе гитлерюгенд.

Софи Шолль Фото: Photo12/Archives Snark/picture alliance

Эти факты часто приводятся в качестве доказательства того, что Софи Шолль, ставшая позже активным членом подпольной группы "Белая роза" (Weiße Rose) и символом сопротивления нацистской диктатуре, изначально могла питать симпатии к гитлеровскому режиму. Теолог и историк Роберт Цоске (Robert Zoske) в своей книге "Софи Шолль - без сожалений" рассказывает о долгом и порой болезненном процессе развития личности девушки. "Софи, представленная в разных источниках, имела множество граней. И бесстрашная узница, какой она предстает в конце перед нацистским трибуналом, - лишь одна из многих", - пишет он и объясняет, что она вошла в историю благодаря своей несгибаемости и настойчивости, с которыми отстаивала свои убеждения и поступки.

Гитлерюгенд и Союз немецких девушек как инструмент контроля молодежи

Софи Шолль родилась 9 мая 1921 года в городе Форхтенберге. Позже семья переехала в Ульм, где ее отец работал налоговым консультантом. Она выросла с четырьмя братьями и сестрами в либеральном родительском доме, где важную роль играла религия. Любила проводить время на природе, много читала и рисовала. Родители критически относились к национал-социалистической идеологии и были недовольны тем, что их дети с таким энтузиазмом говорят о национал-социализме и активны в молодежных организациях "третьего рейха". В то же время для молодых людей того времени членство в подобных группах означало определенную свободу и независимость от родительского дома, возможность брать на себя ответственность и особое внимание со стороны старших товарищей.

"Для юной Софи Шолль Союз немецких девушек был очень привлекателен, потому что там она могла делать то, что ей нравилось: находиться на природе, лазать по деревьям. Она любила сидеть у костра. Но что она при этом делала? Она читала Рильке - автора, совершенно не соответствовавшего нацистской идеологии… Поэтому я не знаю, насколько фанатичной она была в тот период на самом деле", - рассказывает Вернер Мильштайн (Werner Milstein), автор книги "Кто-то же должен начать" о Софи Шолль.

Планы Гитлера в отношении молодежи

В то время многие дети и подростки не понимали истинного значения гитлерюгенда для режима. Они были увлечены духом коллективизма, походами, песнями, мечтами о том, как они могут послужить стране. На самом деле в молодежных организациях того времени ни о какой свободе не было и речи, там царила железная дисциплина, абсолютное подчинение, особое значение придавалось идее немецкой исключительности, пропаганде антисемитизма и культу Гитлера.

Национал-социалисты умело использовали юношеский энтузиазм и максимализм в своих целях. Это подтвердил Адольф Гитлер во время своего выступления перед родственниками членов гитлерюгенд 2 декабря 1938 года в Райхенберге: "Эта молодежь учится не чему иному, как думать по-немецки, действовать по-немецки, и, попадая в нашу организацию в возрасте 10 лет, эти мальчики часто лишь тут впервые в жизни получают глоток свежего воздуха, а еще через четыре года они переходят из юнгфольк в гитлерюгенд, и там мы их снова воспитываем четыре года. После этого мы их точно не отдадим обратно в руки наших старых классовых и сословных лидеров, а сразу же примем их в партию, в Германский трудовой фронт, в штурмовые отряды или СС... и они больше не будут свободными всю свою жизнь".

Но не все подростки и молодые люди были так фанатичны, как того хотели национал-социалисты. "Они думали, что подчинили себе молодых, что достаточно глубоко внедрились в их сознание, и поэтому были потрясены, когда что-то пошло не так", - считает Вернер Мильштайн.

Восковые фигуры Эрвина Роммеля, Адольфа Гитлера, Евы Браун, Йозефа Геббельса, Бенито Муссолини, а также Софи и Ганса Шолль в гамбургском музее Panoptikum Фото: Axel Heimken/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

"Белая роза" против Гитлера

Молодежное сопротивление нацистской диктатуре в основном исходило от церковных и политических групп. Национал-социалисты пытались "приручить" детей и подростков путем роспуска уже существовавших и создания новых молодежных объединений. Уже вскоре после прихода Гитлера к власти всех стали принуждать к вступлению в гитлерюгенд. К несогласным режим принимал жесткие меры, вплоть до тюремного заключения.

В немецких университетах учащиеся почти не оказывали сопротивления режиму. Мюнхенская группа сопротивления "Белая роза", в которую входила Софи Шолль, была одним из немногих исключений. "Мы не будем молчать! Мы - ваша совесть", - было написано в памфлете группы.

Мечта - застрелить фюрера

Почему Софи Шолль превратилась в бескомпромиссного борца сопротивления? Этому способствовал ряд событий в ее жизни. Большое влияние оказали письма ее друга Фрица Хартнагеля (Fritz Hartnagel), находившегося несколько месяцев на Восточном фронте в качестве медбрата. В них он в подробностях описывал ужасную реальность. Преследование евреев сменилось в "третьем рейхе" курсом на их уничтожение. Все больше ущемлялись права человека и без того ограниченные личные свободы. Решающий переворот в мыслях девушки произошел, вероятно, после того, как в тюрьму посадили ее отца - за отрицательные отзывы о Гитлере в беседе с сослуживцем. Навязанная пропагандой картина мира дала трещины. "Лучше невыносимая боль, чем бесчувственное существование. Лучше жгучая жажда, лучше я буду молиться о боли, боли, боли, чем чувствовать пустоту... Я восстаю против этого", - написала Софи Шолль в своем дневнике 29 июня 1942 года.

Месяцем ранее она поступила в Мюнхенский университет на факультет биологии и философии. Здесь же изучал медицину ее старший брат Ганс. Он вместе со своими друзьями Александром Шморелем (Alexander Schmorell), Кристофом Пробстом (Christoph Probst) и Вилли Графом (Willi Graf) создал ядро подпольной группы сопротивления "Белая роза". Студенты, а также примкнувший к ним профессор университета писали и распространяли листовки с призывами к борьбе с нацистским режимом и противодействию государственной пропаганде.

Перед входом в здание университета им. Людвига-Максимилиана в Мюнхене находится памятник в виде лежащих на земле листовок. Это знак памяти о Софи и Гансе Шолль, убитых национал-социалистами Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Главное оружие борьбы - листовки

Первые четыре листовки "Белой розы" были выпущены в период с 27 июня по 12 июля 1942 года. Софи в этом не участвовала, она присоединилась к "Белой розе" немного позже. В одном из своих писем к родителям она призналась: "Я готова на все". Девушка включилась в подпольную работу. "Если бы сейчас вошел Гитлер, и у меня был бы пистолет, я бы его застрелила," - цитируются слова Софи Шолль в книге "Кто-то же должен начать".

Следует отметить, что центральными фигурами на протяжении всего существования "Белой розы" являлись Ганс Шолль и его друг Александр Шморель. Однако с появлением Софи началась более активная деятельность группы. Так, после Сталинградской битвы участники организации начали распространять листовки с призывами к восстанию и свержению режима. А в начале февраля 1943 года они стали писать на стенах университета лозунги "Долой Гитлера" и "Свобода". Позже все девять участников подпольный группы "Белая роза" были арестованы, семеро из них - казнены.

Жизнь и смерть за другую Германию

Судьба Софи и Ганса Шолль решилась 18 февраля 1943 года. В 10 часов утра они внесли в здание Мюнхенского университета тяжелый чемодан - он был набит копиями шестой листовки "Белой розы". Им уже удалось разложить в аудиториях и коридорах около 1700 экземпляров с призывом: "Не верьте национал-социалистической пропаганде, заставляющей вас дрожать перед большевизмом! <...> При помощи разумного социализма рабочий класс должен быть освобожден из того состояния глубочайшего рабства, в котором он находится".

От быстрого движения Софи - то ли намеренного, то ли случайного - оставшаяся стопка упала с перил лестницы верхнего этажа. Словно белые голуби, разлетелись во все стороны листовки. Видевший это завхоз университета, член штурмовых отрядов, сдал молодых людей администрации университета, после чего их арестовали гестаповцы.

На фотографии, опубликованной Баварским национальным музеем, изображена гильотина, которой, как предполагается, нацисты казнили Ганса и Софи Шолль Фото: Walter Haberland / Handout/dpa/picture alliance

Через четыре дня, 22 февраля, Ганс и Софи Шолль, а также Кристоф Пробст были приговорены к высшей мере наказания за, как написано в тексте обвинения, "предательское пособничество врагу, подготовку государственной измены и подрыв оборонной мощи". Вечером того же дня их казнили на гильотине. "Такой чудесный, солнечный день, а я должна уйти. Но скольким сегодня приходится умирать на полях сражений - столько молодых, подающих надежды людей… Какой прок от моей смерти, когда тысячи уже взбудоражены нашими действиями," - такими, по свидетельству ее сокамерницы Эльзы Гебель (Else Gebel), были одни из последних слов 21-летней Софи Шолль.

Что знают немецкие школьники о Софи Шолль

Рассказы о группах сопротивления нацистской диктатуре в Германии 1930-1940-х годов являются частью обязательной школьной программы. В честь борцов с тогдашним режимом названы улицы, учебные заведения, престижная литературная премия. О судьбе Софи и ее брата, ставших символом антифашистского сопротивления, написаны книги и сняты фильмы. Один из них, биографическая драма "Софи Шолль - последние дни", основан на оригинальных протоколах судебных заседаний и рассказывает об аресте, допросах и смертельном приговоре главным участникам "Белой розы". Этот фильм заслужил множество наград, а также стал номинантом на премию "Оскар". Есть также информационно-художественный проект о Софи Шолль, подготовленный общественно-правовыми немецкими медиакомпаниями BR и SWR. Он называется @ichbinsophiescholl и размещен в Instagram. Благодаря ему пользователи могут как бы в режиме реального времени увидеть последние 42 недели из жизни мюнхенской студентки.

Металлический самолетик на фасаде школы имени Софи и Ганса Шолль в Магдебурге как символ листовок, распространявшихся группой антифашистского сопротивления "Белая роза" Фото: Ronny Hartmann/dpa/dpa-Zentralbild/picture alliance

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