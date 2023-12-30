Студенты заблокировали перекресток в центре Белграда

Протестующие против результатов выборов в Сербии в пятницу, 29 декабря, на сутки заблокировали правительственный квартал Белграда. Несколько сотников участников акции, большинство которых – студенты, установили 15 палаток на перекрестке у министерства государственного и локального самоуправления Сербии.

Они намерены сохранить блокаду до демонстрации протеста, которая должна пройти днем в субботу. Протестующие, последовавшие призыву студенческого движения "Борьба", требуют от властей опубликования документов ЦИК по результатам выборов и обвиняют власти в фальсификациях и привлечении на голосование в Белграде большого числа сторонников правительства, не живущих в столице, а также десятков тысяч жителей соседней Республики Сербской, которых автобусами привозили в город в день выборов.

В субботу более чем на 30 избирательных участках по всей стране проходит повторное голосование на парламентских выборах, правом голоса могут воспользоваться 19,5 тысячи человек. Выборы проводятся повторно на тех избирательных участках, на которых было невозможно утвердить результаты голосования 17 декабря, и там, где результаты были аннулированы из-за выявленных нарушений. Однако протестующих это не устраивает - они требуют полностью аннулировать результаты выборов и объявить проведение новых.

Партия Вучича объявила себя победителем на выборах

Протесты продолжаются в Сербии после парламентских выборов, которые прошли 17 декабря. Правящая правопопулистская Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Александара Вучича одержала на них победу, получив около 47 процентов голосов, оппозиционная партия "Сербия против насилия" набрала 23 процента.

На следующий день международная миссия наблюдателей, включающая представителей ОБСЕ, Европарламента и Европейского совета, сообщила о ряде нарушений на избирательных участках, в частности о случаях насилия, покупки голосов и вброса в урны поддельных бюллетеней. Вучич отвергает обвинения в фальсификации. В избиркоме Сербии также заявили, что не обнаружили их признаков.

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