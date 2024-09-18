Студенческий "Оскар" снова едет в Германию

Немецкий режиссер Йенс Кевин Георг (Jens Kevin Georg) вошел в число лауреатов студенческого "Оскара", сообщило информагенство dpa в среду, 18 сентября. Академия кинематографических искусств и наук США признала короткометражный его фильм "Корка" ("Kruste") одним из лучших в категории "Повествование". Компанию немцу в этой номинации составили фильмы "Соотечественник" - совместное творение двух чешских режиссеров - и "Ни осел, ни лошадь" от выпускника Университета Южной Калифорнии.

В нынешнем году на награду претендовали 2683 работы от более чем 700 учебных заведений по всему миру. Церемония награждения состоится в Лондоне 14 октября. Там же станет известно, какой именно награды - золота, серебра или бронзы - достойна работа немецкого кинематографиста.

"Это просто невероятно", - лаконично прокомментировал радостную весть выпускник Киноуниверситета имени Конрада Вольфа в Бабельсберге в беседе с агентством dpa. Живущий в Северном Рейне - Вестфалии молодой режиссер собирается взять в британскую столицу не только свою продюсерскую команду и актеров, но и родителей.

"Корка" Йенса Кевина Георга: о чем этот фильм

Картина длительностью около получаса рассказывает о взрослении, восприятии своей личности и сопричастности. 12-летний мальчик по имени Фаби сталкивается с проблемой принятия в качестве полноправного члена семьи. Для этого ему приходится продемонстрировать всем свою первую большую рану, которая покрывается корочкой и зарубцовывается. А к тому, чтобы ранить себя, мечтательного Фаби и его храбрую младшую сестренку Беа подталкивает их покрытый шрамами отец, считающий, что "шрамы делают человека сильнее".

На съемки ушло всего 13 дней. Основной локацией стала старая "американская горка" в Польше. Любовь к кинематографу в Георге пробудил фильм Альфонсо Куарона "Гарри Поттер и узник Азкабана". А вдохновение для "Корки" режиссер черпал из повести Франца Кафки "Превращение".

Режиссер опирался на личный опыт: в 13 лет Георг повредил голень, катаясь на коньках в компании друзей, однако не расплакался. Это событие оставило шрам в памяти и стало толчком к противостоянию социальным нормам, указал создатель фильма.

Все фильмы-победители студенческого "Оскара" могут участвовать в конкурсе на "взрослую" премию в категориях "Лучший анимационный короткометражный фильм", "Лучший игровой короткометражный фильм" и "Лучший документальный короткометражный фильм". В прежние годы 15 студенческих "Оскаров" доросли до "взрослых".

Студенческий "Оскар" - первый шаг на пути в Голливуд

Студенческий "Оскар" для молодых талантов из киношкол США и других стран был учрежден в 1972 году. В карьере некоторых известных режиссеров эта награда является первой ступенью на пути к Голливуду. Так, лауреатами в прежние годы становились создатель "Истории игрушек" Джон Лассетер, автор культовой картины "Назад в будущее" Роберт Земекис и режиссер последнего на данный момент фильма "бондианы" "Не время умирать" Кэри Фукунага.

Студенческий "Оскар" и Германия

Впервые студенческий "Оскар" уехал в Германию в 1988 году. Лауреатом стал Вольфганг Беккер (Wolfgang Becker), чей фильм "Бабочки" удостоился высокой оценки жюри. В 2022 году главная награда досталась Нильсу Келлеру (Nils Keller) из Мюнхена за картину "Почти дома", сюжет которой описывает конфликт поколений в космосе.

В 2023-м бронзового "Оскара" получила берлинский режиссер Тамара Денич (Tamara Denić) за фильм "Истина", рассказывающий о сербской фотожурналистке, которая столкнулась с угрозами праворадикальных группировок в Белграде и враждебностью в Германии. А награда Йенса Кевина Георга стала уже 29-м студенческим "Оскаром" для немецких режиссеров.