Структура "Ростеха" создает ПО для предсказания беспорядков

Национальный центр информатизации (входит в структуру госкорпорации "Ростех") разрабатывает специальное программное обеспечение для прогнозирования возникновения массовых беспорядков и динамики их развития в краткосрочной перспективе. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленный источник. Информацию подтвердил также Андрей Мишурный, руководитель проектного офиса Объединенной приборостроительной корпорации, занимающегося проектом МЧС России "Безопасный город".

По данным издания, работать система будет на основе "многофакторного мультивариантного анализа вероятностей возникновения массовых беспорядков и несанкционированных публичных мероприятий".

Мониторинг соцсетей и митингов

Для этого предполагается отслеживать публикации в СМИ, записи в соцсетях, данные из систем интеллектуального видеонаблюдения и мониторинга общественного транспорта. В ходе массовых беспорядков будет изучаться число их участников, поведение зачинщиков, направление движения толпы, количество пострадавших и полицейских.

В основу прогнозирования лягут методы машинного обучения

Для прогнозно-аналитической модели уже разработаны определения "митинга", "политического и религиозного конфликтов", "протестного потенциала", "антиполицейских проявлений".

В основе прогнозирования, по словам Мишурного, будут лежать методы машинного обучения. Пользователями системы станут органы исполнительной власти на муниципальном и региональном уровнях.

Ранее стало известно, что Институт системного программирования имени Иванникова при правительстве России объявил тендер на проведение исследования в области анализа психологического состояния россиян по соцсетям с использованием искусственного интеллекта. Начальная стоимость тендера составляла 36 млн рублей, отмечала газета "Коммерсант". Работы должны быть выполнены к сентябрю 2024 года. Генеральным заказчиком проекта является правительство РФ.

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