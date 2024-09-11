Стрелкову дважды отказали в отправке из колонии на войну

Игорь Стрелков (Гиркин) обращался в колонии к представителям военкомата, но не смог даже подать заявление об отправке на фронт, утверждает его жена.

Бывшему командиру пророссийских сепаратистов в Донецке Игорю Стрелкову (Гиркину) отказывают в отправке из колонии на войну в Украине. Об этом написала в среду, 11 сентября, в Telegram-канале его супруга Мирослава Регинская.

Она сослалась на информацию из двух писем Стрелкова, одно из которых, по словам Регинской, было отправлено его стороннику, другое - ей самой. Стрелков сообщил, что с просьбой отправить его на фронт обращался к представителям военкомата, посещающим колонию, но дважды не смог подать заявление. Один раз ему отказали с мотивировкой "полковники нам не нужны", уверяет экс-командир сепаратистов.

"Представитель военкомата меня старательно обходит"

"Представитель военкомата меня старательно обходит", - заявил Игорь Стрелков. О том, что экс-командир сепаратистов якобы отправляется "в зону СВО", сообщил 6 сентября Telegram-канал SHOT. В июле Мирослава Регинская написала, что Стрелкова этапировали в колонию №5 Кирово-Чепецка в Кировской области РФ.

По данным российских СМИ, в этом исправительном учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур. Там, например, содержались бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко и экс-полицейский Игорь Ляховец, подбросивший наркотики корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову.

Бывший офицер ФСБ и экс-командующий в "ДНР"

Бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) командовал вооруженными формированиями пророссийских сепаратистов на востоке Украины с апреля 2014 года, а с мая по август того же года занимал пост "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР".

В 2022 году Стрелков поддержал полномасштабную войну России против Украины, но резко критиковал руководство РФ, которое, по его мнению, действовало недостаточно радикально. В июле 2023 года его задержали, поводом для уголовного преследования послужили посты в Telegram-канале Стрелкова. В конце января 2024 года он был признан виновным в призывах к экстремизму и осужден на четыре года колонии.

Суд в Гааге приговорил Стрелкова к пожизненному сроку по делу MH17

Ранее Игорь Стрелков был заочно приговорен в Нидерландах к пожизненному лишению свободы. Такое решение вынес в ноябре 2022 года окружной суд Гааги по делу о крушении "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого из российского ЗРК "Бук" в Донецкой области в 2014 году. В результате той катастрофы погибли 298 человек.