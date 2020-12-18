Стрельба во Франции: убиты трое полицейских

Во Франции в результате стрельбы в центральной части страны в ночь на среду, 23 декабря, погибли три полицейских, еще один ранен. 48-летний мужчина открыл огонь по полицейским в окрестностях города Сен-Жюст в департаменте Пьи-де-Дом, сообщила прокуратура.

Согласно сообщениям, стражи порядка намеревались оказать помощь женщине, укрывшейся на крыше одного из домов. Речь идет о попытке пресечь домашнее насилие. Кроме того, стало известно, что сразу после прибытия полицейского наряда мужчина открыл огонь по стражам порядка и поджег свой дом. На место происшествия, помимо служащих полиции, прибыли пожарные.

Женщину удалось спасти, передает французский телеканал BFMTV. Известий о том, задержан ли злоумышленник, пока не поступало.

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