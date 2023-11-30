Стрельба в Восточном Иерусалиме: погибла молодая женщина

В Восточном Иерусалиме утром в четверг, 30 ноября, неизвестные открыли огонь по людям на автобусной остановке. В результате стрельбы погибла молодая женщина, еще не менее восьми человек получили ранения, из них пять - тяжелые, сообщила израильская спасательная служба Magen David Adom. К месту происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и полицейских автомобилей, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным израильской полиции, стрельба велась из автомобиля, в котором находились двое мужчин, обоих нападавших "нейтрализовали" сотрудники сил безопасности и один гражданский. Определение "нейтрализовали", используемое в официальных сообщениях полиции, как правило, означает, что нападавшие были застрелены.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли уже более 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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