Стрелок в Гамбурге действовал в состоянии помешательства

Преступник, открывший стрельбу в центре религиозной организации Свидетели Иеговы в Гамбурге, действовал в состоянии помешательства. Об этом заявил в пятницу, 10 марта, сенатор по внутренним делам в парламенте Гамбурга Анди Гроте (Andy Grote) на пресс-конференции.

"Преступление, совершенное в состоянии помешательства, убийство такого масштаба - такого мы еще не знали", - подчеркнул Гроте. По его словам, речь идет о самом серьезном преступлении такого рода в Гамбурге за последнее время. По всей видимости, только быстрое вмешательство экстренных служб позволило избежать еще большего числа жертв, добавил сенатор.

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