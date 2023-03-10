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У входа в центр Свидетелей Иеговы в Гамбурге, где 9 марта произошло массовое убийство
У входа в центр Свидетелей Иеговы в ГамбургеФото: Gregor Fischer/Getty Images
ПреступностьГермания

Стрелок в Гамбурге действовал в состоянии помешательства

Екатерина Венкина
9 мин. назад

Преступник, открывший стрельбу в центре религиозной организации Свидетели Иеговы в Гамбурге, действовал в состоянии помешательства, заявил сенатор.

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Преступник, открывший стрельбу в центре религиозной организации Свидетели Иеговы в Гамбурге, действовал в состоянии помешательства. Об этом заявил в пятницу, 10 марта, сенатор по внутренним делам в парламенте Гамбурга Анди Гроте (Andy Grote) на пресс-конференции.

"Преступление, совершенное в состоянии помешательства, убийство такого масштаба - такого мы еще не знали", - подчеркнул Гроте. По его словам, речь идет о самом серьезном преступлении такого рода в Гамбурге за последнее время. По всей видимости, только быстрое вмешательство экстренных служб позволило избежать еще большего числа жертв, добавил сенатор. 

Новость дополняется.

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