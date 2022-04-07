Стрельба в центре Тель-Авива: погибли не менее двух человек

В результате вооруженного нападения, совершенного в заполненном посетителями баре на оживленной улице Дизенгоф в центре Тель-Авива, погибли двое мужчин в возрасте около 30 лет, еще семь человек были ранены, трое из них - серьезно. Об этом сообщили в четверг, 7 апреля, в Службе скорой медицинской помощи "Маген Давид Адом" (МАДА). Агентство dpa в свою очередь сообщило о десяти раненых, один из которых находится в критическом состоянии. По сведениям медиков, в больницы доставлены около 16 человек.

Как сообщил глава окружного управления полиции в Тель-Авиве Амихай Эшед, нападавший открыл стрельбу в 21.00 по местному времени (совпадает с мск), через некоторое время он скрылся с места происшествия. "Наше рабочее предположение заключается в том, что он все еще находится поблизости", - отметил Эшед. "На данный момент есть признаки того, что речь идет о теракте, но я должен быть очень осторожен в этом вопросе, мы проверяем и другие версии", - добавил он.

Полиция призвала жителей не покидать дома

Агентство dpa со ссылкой на израильское телевидение передало, что стрелявший, предположительно, - палестинец с Западного берега реки Иордан. Правоохранительные органы пока не комментировали инцидент. Подозреваемый был одет в черное, у него был с собой синий рюкзак.

Силы безопасности ведут розыск преступника. В операции участвуют сотни полицейских, кинологи и армейские спецподразделения. Полиция призвала жителей не покидать свои дома. Экстренная служба "ЗАКА" сообщила, что на одном из этапов правоохранители вступили в перестрелку с подозреваемым.

Агентство AP, опираясь на сведения полиции, сообщило, что ряд "признаков" позволяет говорить о четвертом политически мотивированном смертоносном нападении в Израиле менее чем за три недели.

Премьер встретился с представителями спецслужб

Премьер-министр Нафтали Беннет встретился с высокопоставленными представителями служб безопасности и распорядился ввести в город подкрепления для обеспечения правопорядка. "Где бы террорист ни находился, мы найдем его. И все, кто косвенно или напрямую помогал ему, заплатит за это", - пообещал глава кабмина.

Серия смертоносных атак

В последние недели в результате серии атак в Израиле погибли 11 человек. В двух из трех случаев речь шла о возможных связях нападавших с радикальной группировкой "Исламское государство". Эксперты на фоне священного для мусульман месяца Рамадан опасались возможной эскалации палестино-израильского конфликта, а также волнений в районах Израиля с преимущественно арабским населением.

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