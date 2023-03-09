Стрельба в центре Свидетелей Иеговы в Гамбурге: есть жертвы

В результате стрельбы в центре Свидетелей Иеговы в Гамбурге погибли не менее 7 человек, сообщает издание Bild. Полиция полагает, что среди погибших может оказаться сам преступник.

Не менее семи человек погибли и еще восемь были ранены в результате стрельбы в одном из молельных домов религиозной организации Свидетели Иеговы в Гамбурге в четверг, 9 марта, сообщило издание Bild.

Полиция подтвердила нападение с огнестрельным оружием в центре иеговистов в гамбургском районе Гросс Борстель, но не назвала число жертв. Кроме того, подтверждено, что у всех погибших на теле обнаружены пулевые ранения. События произошли в районе 21.00 по местному времени. Данных о возможных мотивах преступления пока нет.

Полиция сообщила, что в районе ЧП проходит "крупномасштабная разыскная операция", и призвала жителей Гамбурга не выходить на улицы в районе, где произошло преступление, и пользоваться мобильным телефоном лишь в исключительных случаях, чтобы не перегружать сеть.

Позже официальный представитель полиции сообщил, что у правоохранительных органов нет никаких свидетельств того, что нападавший или нападавшие могли скрыться с места преступления. Полиция полагает, что среди погибших может оказаться и сам стрелявший и что преступление было совершено в состоянии амока, то есть слепой немотивированной агрессии.

В пользу этой версии говорит то, что, после того как полицейские прибыли на место происшествия, в здании центра прозвучал еще один выстрел, а затем на одном из верхних этажей было обнаружено тело "смертельно раненного человека", который и может оказаться преступником. Представитель полиции подчеркнул, что во время операции стражи порядка не произвели ни одного выстрела.

Соболезнования семьям погибших выразил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Несколько членов церкви Свидетелей Иеговы стали жертвами жестокого акта насилия. Мои мысли с ними и их семьями…", - говорится в тексте, опубликованном в пятницу в официальном Twitter главы правительства ФРГ.

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