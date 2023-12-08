Стрельба в Брянске: задержан глава ЧОПа, охранявшего школу

После резонансной стрельбы в одной из гимназий Брянска, в результате которой погибли двое и были ранены еще пять детей, полиция задержала директора и сотрудницу "Агентства Экскалибур", охранявшего это учебное заведение, сообщили в пятницу, 8 декабря, российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следователи из Москвы провели обыски в офисе агентства, а также в квартире у его директора Сергея Поддубного. Против него и сотрудницы, работавшей в день стрельбы, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно источникам, в гимназии N5, где произошла стрельба, не были установлены рамки металлодетектора. Mash сообщает, что рамка стояла в упаковочной пленке и не была подключена к сети.

В отношении задержанного накануне отца школьницы, устроившей стрельбу в школе, возбуждено дело по статье о небрежном хранении оружия.

Расправа могла случиться раньше

Ученица, стрелявшая в школьников в гимназии в Брянске, взяла оружие у отца, подтвердило МВД РФ 8 декабря. "По имеющимся данным, помповое ружье, из которого стреляла несовершеннолетняя, принадлежало ее отцу и хранилось дома на законных основаниях", - говорится в сообщении.

По сообщению Telegram-канала Gulag, девочка могла устроить расправу и раньше - она хотела прийти в школу с ружьем еще в августе, но оружия в сейфе тогда не оказалось. Весь сентябрь она просидела в специфических чатах, изучая мануалы по изготовлению взрывного устройства, и писала в дневнике, что мечтает перебить одноклассников. В декабре, когда конфликтная ситуация обострилась до предела, девочка дождалась, пока отец положит ружье в сейф и затем принесла его в школу.

Стрельба в гимназии

Придя в гимназию, девочка произвела несколько выстрелов, после чего покончила с собой. По данным полиции, в результате случившегося пострадали пять человек, одна школьница скончалась.

Подростки, пострадавшие при стрельбе и эвакуированные на лечение в Москву, находятся в тяжелом состоянии, одного из них оперируют, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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