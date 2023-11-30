Стрельба на западе Иерусалима: погибла молодая женщина

Двое мужчин, открывших огонь по людям на автобусной остановке в поселении Рамот на западе Иерусалима, были застрелены полицией.

В израильском поселении Рамот на западе Иерусалима утром в четверг, 30 ноября, неизвестные открыли огонь по людям на автобусной остановке. В результате стрельбы погибла 24-летняя женщина. Кроме того, как сообщила израильская полиция, получили ранения шесть человек, трое из них - серьезные. К месту происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и полицейских автомобилей.

Нападавшими были "два жителя Восточного Иерусалима". Они "подъехали на машине, вооруженные штурмовой винтовкой M16 и пистолетом", а затем открыли огонь, сообщил журналистам начальник полиции Иерусалима. Оба нападавших были убиты сотрудниками сил безопасности.

Первоначально служба спасения сообщила, что нападение произошло в Восточном Иерусалиме, но позже исправила информацию на "на въезде в Иерусалим" в западной части города.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли уже более 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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