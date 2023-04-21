Страсти вокруг СПГ-терминала: канцер ФРГ посетил недовольных

Встречаться с возмущенными согражданами и пытаться переубедить недовольных - задача малоприятная для любого политика, тем более для лидера страны. Однако на балтийском побережье Восточной Германии кипят страсти вокруг проекта строительства терминала по приему сжиженного газа (СПГ).

Поэтому канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) приехали в курортный город Бинц на острове Рюген, чтобы на месте обсудить проблему с протестующими. К ним присоединилась премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), неплохо разбирающаяся в газовых делах: раньше она тесно сотрудничала с "Газпромом".

Бинц, 20 апреля 2023 года. Роберт Хабек, Олаф Шольц и Мануэла Швезиг Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Разговор с местными бургомистрами, представителями общественности и бизнесменами, всего около 60 человек, состоялся вечером 20 апреля за закрытыми дверями, поэтому трудно сказать, в какой мере он проходил на повышенных тонах. Но перед зданием информационно-туристического центра в Бинце примерно 600 демонстрантов, по подсчетам полиции, весьма громко и настойчиво требовали от правительства отказаться от своих планов.

Как разместить СПГ-терминал поближе к Лубмину?

Суть конфликта: Германии нужны терминалы по приему СПГ, поскольку "Газпром" в конце лета 2022 года прекратил поставлять ей российский трубопроводный газ. Предвидя такое развитие событий, правительство ФРГ еще прошлой весной начало брать в многолетнюю аренду плавучие терминалы по приему и регазификации сжиженного газа. Всего законтрактовано пять специализированных судов.

Два из них вошли в строй минувшей зимой на Северном море в Западной Германии, эксплуатация трех других должна начаться предстоящей зимой, при этом одно решено разместить на Балтике в Восточной Германии. Там уже несколько месяцев работает регазификационное судно, арендованное частными инвесторами. Этот СПГ-терминал находится в порту Лубмина, где на берег выходят российские подводные газопроводы - разрушенный в ходе диверсии "Северный поток" и бездействующий "Северный поток-2".

Арендованное частными инвесторами регазификационное судно в порту Лубмина Фото: Christian Morgenstern/dpa/picture alliance

Поэтому на суше сюда подведены несколько мощных трубопроводов, способных доставлять газ в разные точки Германии и в другие страны ЕС. Так что это - оптимальное место для приема СПГ, его регазификации и последующей закачки в газотранспортную систему страны. Однако в мелководном порту Лубмина нет возможности разместить еще одно регазификационное судно. Следовательно, его надо либо поставить на якорь недалеко от побережья и соединить с сушей трубопроводом, либо пришвартовать в одном из близлежащих портов и проложить соединительный трубопровод оттуда. И тут напрашивается остров Рюген.

Но многие его жители решительно против, из-за чего и разгорелся конфликт с федеральной властью. Вот уже несколько недель они демонстрируют под лозунгами "Рюген против СПГ" и даже "Нет СПГ-терминалам на Балтике". Их поддержали различные экологические организации и связанный с туризмом бизнес. Свыше 61 тысячи человек подписали петицию в адрес бундестага и тем самым добились публичного слушания по этому вопросу, для чего требовалось собрать свыше 50 тысяч подписей. Оно пройдет в парламенте 8 мая.

Правительство Германии купило трубы "Газпрома"

Масла в огонь подлило подтвержденное 17 апреля министерством экономики ФРГ сообщение СМИ о том, что правительство уже купило у принадлежащей "Газпрому" компании Nord Stream 2 трубы, оставшиеся в запасе после строительства "Северного потока-2". У протестующих возникло впечатление, что их хотят поставить перед свершившимися фактами, так и не прислушавшись к их мнению. Так что приезд канцлера вместе с заместителем и обстоятельный разговор с местными представителями явно назрели.

Трубы для "Северного потока-2" в порту Мукран на острове Рюген Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

С самого начала было ясно, что никаких окончательных решений после встречи в Бинце не будет. Беспартийный бургомистр города Карстен Шнайдер (Karsten Schneider), ставший своего рода неформальным лидером протеста, заявил агентству dpa, что это было "первое прощупывание почвы" и что "с этой точки зрения я воспринял разговор как очень хороший". Тем не менее после его окончания мэр опубликовал письменное заявление, в котором объявил о намерении "всеми средствами бороться против терминалов на острове или у его берегов" и пригрозил правительству судебным иском.

На востоке ФРГ больше противников СПГ, чем на западе

В этом заявлении Карстен Шнайдер утверждает, что не только жители Рюгена и земли Мекленбург-Передняя Померания, но и "большинство населения Германии" выступают против данного СПГ-терминала. К такому выводу пришел социологический институт Civey, который по заказу мэрии Бинца провел два опроса в интернете. Они показали, что, действительно, примерно половина опрошенных не поддерживает использование регазификационного судна на Рюгене или около его берегов.

При этом, правда, бросается в глаза, что неприятие проекта меньше распространено в Западной Германии, где два СПГ-терминала уже этой зимой снабжали страну газом и где предстоящей зимой должны появиться еще два, чем в Восточной Германии, где пока вошел в строй только один. Так, в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания против высказались 72%. Это тем более удивляет, что еще со времен ГДР этот регион имеет относительно слабо развитую индустриальную структуру и мало хорошо оплачиваемых рабочих мест в промышленности, здесь по-прежнему преобладают сельское хозяйство и туризм.

Насколько велика угроза туризму на острове Рюген?

Противники проекта делают упор на то, что СПГ-терминал нанесет ущерб экологии острова и туристической отрасли. С учетом этого правительство ФРГ уже отказалось от идеи поставить плавучий терминал на якорь в море в пяти километрах от курорта Зеллин.

Теперь, как стало ясно после встречи 20 апреля, канцлер Олаф Шольц отдает предпочтение варианту пришвартовать регазификационное судно в порту Мукран города Засниц (находится в 16 километрах от Бинца). Тем более, что именно там хранятся оставшиеся от "Северного потока-2" трубы, ведь это был базовый порт во время многолетнего строительства так и не вошедшего в строй газопровода. Против этого российского проекта, кстати, местное население возражало куда меньше, хотя он вызвал значительное усиление судоходства у берегов острова, чего теперь там опасаются в связи с планируемым СПГ-терминалом.

Перед Бинцом бросило якорь российское судно, участвующее в постройке "Северного потока-2", декабрь 2020 года Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Еще один вариант - поставить регазификационное судно на якорь подальше в море, что, однако, приведет к существенному удорожанию проекта. Его противники, особенно экологические организации, и без того критикуют правительство ФРГ за то, что оно, по их мнению, создает сейчас избыточные мощности для приема СПГ. С этим не согласны представители газовой отрасли, указывающие, в частности, на ту роль, которую Германия играет при снабжении газом соседних стран-членов ЕС, прежде всего тех, которые не имеют выхода к морю.

Министерство экономики ФРГ подчеркивает, что решение о размещении второго немецкого СПГ-терминала на Балтийском море необходимо принять как можно быстрее. Ведь иначе он не успеет войти в строй следующей зимой, которая, по оценке специалистов, потребует немалых усилий для предотвращения дефицита газа в Германии.

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