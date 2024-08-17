  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

"Страны-друзья" РФ не стали осуждать бои ВСУ под Курском

Александра Иванова
17 августа 2024 г.

Из всех государств и организаций, которые РФ считает "дружественными", вторжение ВСУ в Курскую область осудила лишь Сирия, заметила газета The Moscow Times.

https://p.dw.com/p/4jZUk
Щит с указанием расстояния до Курска в РФ
Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

С начала наступления ВСУ в Курской области прошло более 10 дней, но практически ни одна из стран, которые Москва считает "дружественными", до сих пор не осудила первое военное вторжение иностранного государства на территорию России со времен Второй мировой войны. На это обращают внимание русскоязычные СМИ, в частности газета The Moscow Times, и Telegram-каналы в публикациях за пятницу, 16 августа.

Исключением стала Сирия, правителю которой Башару Асаду российские войска помогли сохранить власть, а возможно, и жизнь, говорится в публикации. "Сирийская Арабская Республика с большой озабоченностью следит за новостями о террористической атаке украинских сил на Курскую область РФ, направленную на гражданские объекты, в результате которой погибли невинные мирные жители, в том числе две бригады скорой помощи, и получили ранения десятки человек, включая детей", - говорится в заявлении сирийского министерства иностранных дел и по делам экспатриантов, которое сирийское информагентство SANA процитировало 10 августа.

Со своей стороны МИД Китая, реагируя на просьбу журналистов прокомментировать положение в Курской области, указал, что Пекин "обратил внимание на сложившуюся ситуацию". "Позиция КНР по украинскому вопросу последовательна и ясна. Мы призываем все стороны соблюдать так называемые три принципа охлаждения ситуации, а именно: боевые действия не должны распространяться вовне, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и провоцировать усиление огня", - добавил китайский МИД.

Лукашенко призывает "закончить драчку"

Правитель Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" 15 августа призвал Россию и Украину "закончить драчку" и сесть за стол переговоров. По словам Лукашенко, война в Украине нужна лишь "высокопоставленным лицам американского происхождения". При этом он заявил, что Россия, согласно именющимся договоренностям, в случае агрессии против Беларуси введет туда свои войска, чтобы оказать военную поддержку.

Как пишет The Moscow Times,Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и входящие в нее страны тоже не осудили действия ВСУ. В материале, размещенном на сайте организации 16 августа, говорится: "Аналитическая служба ОДКБ работает в круглосуточном режиме и внимательно следит за развитием ситуации… Там (в ОДКБ. - Ред.) пообещали, что в установленные сроки реализуют все необходимые процедуры в случае обращения России с просьбой о военной помощи".

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины проводят масштабную военную операцию в Курской области с 6 августа. Это первое наступление такого рода с момента начала агрессивнойвойны России против Украины в феврале 2022 года.

В Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа был введен режим контртеррористической операции. 12 августа губернатор Смирнов заявил, что в области были эвакуированы более 120 тысяч человек, и признал контроль ВСУ над 28 населенными пунктами региона.

Согласно данным главкома ВСУ Александра Сырского, по состоянию на день 15 августа украинские войска взяли под контроль 82 населенных пункта на площади 1150 кв. километров, продвинувшись на 35 км вглубь российской территории. Сырский также доложил, что военные ВСУ отбили несколько атак противника и продолжают наступательные действия.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Путин вновь унижен: в Курской области создана военная комендатура Украины. DW Новости (15.08.2024)

Путин вновь унижен: в Курской области создана военная комендатура Украины. DW Новости (15.08.2024)

Власти России пока не могут остановить продвижение украинских войск в Курской области. На этом фоне в четверг Москва объявила "чрезвычайную ситуацию" федерального уровня в Белгородской области. Тем временем в Курской главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании первой украинской военной комендатуры. Подробнее о динамично меняющейся ситуации, в том числе под Курском - в нашем выпуске.
15 августа 2024 г.30:00 мин.
Снимок из архива: погрузка БМП Marder бундесвера на полигоне в Баварии для отправки по железной дороге

Украина воюет в России немецким оружием? Берлин дает добро

Украина воюет в России немецким оружием? Берлин дает добро

Если ВСУ используют в Курской области военную технику из Германии, то это легитимно, говорят многие политики и эксперты. Но это может стать для ФРГ внутриполитической проблемой.
Политика15 августа 2024 г.
Показать еще