Из всех государств и организаций, которые РФ считает "дружественными", вторжение ВСУ в Курскую область осудила лишь Сирия, заметила газета The Moscow Times.

С начала наступления ВСУ в Курской области прошло более 10 дней, но практически ни одна из стран, которые Москва считает "дружественными", до сих пор не осудила первое военное вторжение иностранного государства на территорию России со времен Второй мировой войны. На это обращают внимание русскоязычные СМИ, в частности газета The Moscow Times, и Telegram-каналы в публикациях за пятницу, 16 августа.

Исключением стала Сирия, правителю которой Башару Асаду российские войска помогли сохранить власть, а возможно, и жизнь, говорится в публикации. "Сирийская Арабская Республика с большой озабоченностью следит за новостями о террористической атаке украинских сил на Курскую область РФ, направленную на гражданские объекты, в результате которой погибли невинные мирные жители, в том числе две бригады скорой помощи, и получили ранения десятки человек, включая детей", - говорится в заявлении сирийского министерства иностранных дел и по делам экспатриантов, которое сирийское информагентство SANA процитировало 10 августа.

Со своей стороны МИД Китая, реагируя на просьбу журналистов прокомментировать положение в Курской области, указал, что Пекин "обратил внимание на сложившуюся ситуацию". "Позиция КНР по украинскому вопросу последовательна и ясна. Мы призываем все стороны соблюдать так называемые три принципа охлаждения ситуации, а именно: боевые действия не должны распространяться вовне, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и провоцировать усиление огня", - добавил китайский МИД.

Лукашенко призывает "закончить драчку"

Правитель Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" 15 августа призвал Россию и Украину "закончить драчку" и сесть за стол переговоров. По словам Лукашенко, война в Украине нужна лишь "высокопоставленным лицам американского происхождения". При этом он заявил, что Россия, согласно именющимся договоренностям, в случае агрессии против Беларуси введет туда свои войска, чтобы оказать военную поддержку.

Как пишет The Moscow Times,Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и входящие в нее страны тоже не осудили действия ВСУ. В материале, размещенном на сайте организации 16 августа, говорится: "Аналитическая служба ОДКБ работает в круглосуточном режиме и внимательно следит за развитием ситуации… Там (в ОДКБ. - Ред.) пообещали, что в установленные сроки реализуют все необходимые процедуры в случае обращения России с просьбой о военной помощи".

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины проводят масштабную военную операцию в Курской области с 6 августа. Это первое наступление такого рода с момента начала агрессивнойвойны России против Украины в феврале 2022 года.

В Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа был введен режим контртеррористической операции. 12 августа губернатор Смирнов заявил, что в области были эвакуированы более 120 тысяч человек, и признал контроль ВСУ над 28 населенными пунктами региона.

Согласно данным главкома ВСУ Александра Сырского, по состоянию на день 15 августа украинские войска взяли под контроль 82 населенных пункта на площади 1150 кв. километров, продвинувшись на 35 км вглубь российской территории. Сырский также доложил, что военные ВСУ отбили несколько атак противника и продолжают наступательные действия.