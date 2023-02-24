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Президент Украины на встрече с лидерами G7 (фото из архива)Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
КонфликтыРоссия

В G7 заявили о решимости привлечь Путина к ответственности

Даниил Сотников
1 ч. назад

Страны "большой семерки" в годовщину российского вторжения в Украину пообещали "непоколебимую поддержку" Киеву, санкции против Москвы и привлечение Путина к ответственности.

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Страны "большой семерки" (G7) в заявлении, приуроченном к годовщине российского вторжения в Украину, заявили о своем обязательстве усилить дипломатическую, финансовую и военную поддержку Киева, увеличить давление на Россию и "решимости привлечь президента Путина и виновных к ответственности в соответствии с международным правом". Текст документа опубликован в пятницу, 24 февраля.

Лидеры G7 вновь призвали Россию "прекратить продолжающуюся агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска со всей международно признанной территории Украины". Кроме того, в документе подчеркивается, что "безответственная ядерная риторика России неприемлема", и любое применение химического, биологического, радиологического или ядерного оружия "будет иметь серьезные последствия".

"Мы по-прежнему привержены координации усилий по удовлетворению насущных потребностей Украины в военном и оборонном оборудовании, особое внимание уделяется системам и средствам противовоздушной обороны, а также необходимым боеприпасам и танкам", - говорится в заявлении. G7 также пообещали продолжить оказывать Украине гуманитарную, финансовую, энергетическую и экономическую помощь.

Усиление давления на Россию

Страны G7 вновь заявили, что будут продолжать вводить санкции против России и добиваться от третьих стран, чтобы они не помогали Кремлю обходить ограничения.

"Мы стремимся не допустить, чтобы Россия нашла новые способы приобретения передовых материалов, технологий и военного и промышленного оборудования из наших юрисдикций, которые она может использовать для развития своих промышленных секторов", - указывается в документе. Отдельно отмечается намерение ограничить экспорт из России алмазов.

В G7 также подчеркнули, что Россия должна будет оплачивать восстановление Украины, а замороженные российские активы останутся арестованными до окончания войны. "Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб", - говорится в документе.

Привлечение Путина к ответственности

"Мы едины в нашей решимости привлечь президента Путина и виновных к ответственности в соответствии с международным правом", - заявили лидеры G7, поддержав расследования прокурора Международного уголовного суда, Генерального прокурора Украины и других национальных прокуроров. 

G7 также поддержали инициативу по созданию на базе Евроюста новой структуры -  Международного центра уголовного преследования за преступления агрессии (International Centre for Prosecution of the crime of Aggression, ICPA). Он войдет в состав Специальной совместной следственной группы и займется сбором, анализом и хранением доказательств преступлений агрессии, совершенных против Украины.

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