Страны G7 потребовали освобождения израильских заложников

"Большая семерка" настаивает на немедленном и безоговорочном освобождении боевиками ХАМАС всех заложников. В заявлении глав МИД стран G7 также содержится призыв установить гуманитарные паузы и коридоры в секторе Газа.

Государства "большой семерки" требуют немедленно освободить всех заложников, захваченных террористами ХАМАС в ходе кровопролитного нападения на Израиль 7 октября, без предварительных условий. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду, 8 ноября, по итогам встречи министров иностранных дел стран G7 в Токио.

Главы МИД стран "семерки" "безоговорочно осудили террористическое нападение ХАМАС," в ходе которого погибли около 1400 человек, и продолжающиеся ракетные обстрелы израильской территории. "Мы подчеркиваем право Израиля защищать себя и свой народ в соответствии с международным правом", - говорится в документе.

Участники встречи также высказались за установление гуманитарных пауз и создание коридоров в секторе Газа для облегчения доставки помощи и освобождения заложников: "Все стороны должны обеспечить беспрепятственную гуманитарную помощь гражданскому населению, включая продовольствие, воду, медицинскую помощь, топливо и жилье, а также доступ для гуманитарного персонала".

В итоговом заявлении министров указывается на важность защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права, а единственным способом достижения справедливого, прочного и безопасного мира названа концепция сосуществования двух государств. "Израильтяне и палестинцы имеют одинаковое право на жизнь в условиях безопасности, достоинства и мира, - подчеркнули главы МИД стран G7. - Мы отвергаем антисемитизм и исламофобию в любой форме в наших собственных обществах и во всем мире".

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года ХАМАС, признанный в Евросоюзе и США террористической организацией, совершил масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 10 тысяч человек, в том числе многие тысячи детей и женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

Смотрите также: