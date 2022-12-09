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Фото: Antonio Pisacreta/ROPI/picture-alliance
КонфликтыУкраина

Страны ЕС заморозили 19 млрд евро российских активов

17 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 декабря.

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На 290-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий среды, 10 декабря (время московское).

Германия оплатит Киеву системы Skynex

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Германия поставит Украине современные системы ПВО типа Skynex. Об этом сообщает издание Handelsblatt, ссылаясь на информированные источники в Берлине. По данным издания, Германия поставит 2 такие системы общей стоимостью в 182 миллиона евро, причем заплатит за них из своего бюджета. Однако поставка систем может быть осуществлена не раньше 2024 года.

Skynex обеспечивает защиту от воздушной угрозы разных типов - от ракет и дронов до авиации и вертолетов - и является одной из последних разработок концерна Rheinmetall. Усиление ПВО необходимо Киеву, учитывая стратегию России по дистанционному разрушению украинской критической инфраструктуры ударами ракет и дронов.

Страны ЕС заморозили 19 миллиардов евро на счетах российских компаний и олигархов

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Согласно статистике, которую приводит 9 декабря агентство AFP, страны Евросоюза заморозили 19 миллиардов евро на счетах российских компаний и олигархов в рамках санкций ЕС. 

Первое место в списке стран занимает Бельгия, заморозившая 3,5 миллиарда евро, за ней следует Люксембург с 2,5 миллиарда и Германия, заморозившая 2,2 миллиарда евро. Замыкает список Мальта (раздававшая россиянам “золотые паспорта” в обмен на инвестиции). Мальта заморозила около 150 тысяч евро.

Марокко первой из африканских стран поставит военную помощь Украине

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США удалось убедить Марокко осуществить поставки военной помощи Киеву, пишет Le Journal de l’Afrique. Речь идет о запчастях к советским танкам Т-72, в которых остро нуждается Украина. Сообщается, что в армии Марокко имеется несколько десятков танков типа Т-72Б/БК, приобретенных в период с 1999 по 2001 год в Беларуси.

Хроника событий 09 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 09 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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